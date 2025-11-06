'금거북이 매관매직' 이배용 전 국교위원장 오늘 특검 출석

▲ 이배용 전 국가교육위원장

민중기 특별검사팀이 김건희 여사에게 금품을 건네고 공직 인사를 청탁했다는 의혹을 받는 이배용 전 국가교육위원장을 오늘(6일) 소환조사합니다.이 전 위원장은 오늘 오전 10시 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 특검 사무실에 출석해 조사받을 예정입니다.참고인 신분이지만 수사 과정에서 피의자로 바뀔 수 있습니다.이 전 위원장은 지난달 13일과 20일 참고인 출석을 요구받았으나 발목 골절에 따른 수술 등 건강상 이유를 들며 모두 불출석했습니다.특검팀은 이 전 위원장에게 윤석열 정권 초기 김 여사 측에 금거북이 등을 건네고 인사를 청탁했다는 의혹을 캐물을 방침입니다.특검팀은 앞서 김 여사 모친 최은순 씨가 운영하는 요양원을 압수수색하면서 금거북이와 함께 이 전 위원장이 윤 전 대통령 부부에게 쓴 것으로 보이는 당선 축하 편지를 발견했습니다.이에 이 전 위원장이 국가교육위원장으로 임명되는 데 김 여사가 영향력을 행사한 게 아니냐는 의혹이 제기됐습니다.특검팀은 국가교육위원장 재직 당시 비서로 일했던 박 모 씨 등을 조사해 이 전 위원장이 조선 후기 문인 추사 김정희의 대표작인 '세한도' 복제품을 김 여사에게 건넨 정황도 포착한 것으로 전해졌습니다.특검팀은 이번 조사에서 해당 선물이 국가교육위원장 임명에 대한 답례 차원에서 전달된 것인지도 확인할 방침입니다.이화여대 총장을 지낸 역사학자로, 박근혜 정부 시절 역사교과서 국정화에 참여한 경력이 있는 이 위원장은 2022년 9월 국가교육위원장으로 지명됐습니다.그는 임명 당시부터 교육계에서 적절성 논란이 일었습니다.친일 인사를 옹호하는 등 왜곡된 역사관을 지적받은 그가 중장기 국가 교육 시스템을 설계하는 직책에 적합하지 않다는 비판이 나왔습니다.이 전 위원장은 2023년 10월께 김 여사가 일반인이 입장할 수 없는 휴궁일에 경복궁 경회루를 방문했을 당시 동행하기도 했습니다.이는 김 여사가 국가 유산을 사적으로 이용한 사례 가운데 하나로 언급되며 여론의 질타를 받았습니다.김 여사는 지난해 9월 일반인에게 개방되지 않는 종묘 망묘루에서 외부인과 '차담회'를 한 사실도 드러나 특검팀에서 수사를 받고 있습니다.특검팀은 이 전 위원장을 상대로 경회루 동행 경위 등도 조사할 것으로 보입니다.