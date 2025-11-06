[단독] 압색 들이닥치자 2층서 뛰어내려 도주…행방 묘연

<앵커>



김건희 특검팀이 건진법사 법당에서 김 여사가 한 남성과 주고받은 수백 개의 메시지를 확보했단 소식 전해 드렸습니다. 특검팀은 이 남성에 대해 도이치모터스 주가조작 공범 혐의로 지난달 압수수색을 벌였는데 이 과정에서 남성이 도주했고 이후 행방이 묘연한 상태입니다.



김지욱 기자입니다.



<기자>



지난달, 김건희 특검팀은 서울 용산구에 있는 한 건물에 들이닥쳤습니다.



김건희 여사와 수백 회 이상 메시지를 주고받은 사실이 드러난 56살 이 모 씨에 대해 도이치모터스 주가 조작 공범 혐의로 압수수색을 벌인 겁니다.



그런데 압수수색 당시 이 씨는 음주운전 혐의로 경찰에 수배된 상태였습니다.



이 씨를 발견한 특검팀은 수배 주체인 경찰에 이 씨를 체포하라고 신고했습니다.



그러나 이 씨는 경찰이 압수수색 현장에 도착하기 직전 2층 베란다에서 뛰어내려 도주했습니다.



특검팀과 경찰이 김건희 여사 의혹 핵심 피의자를 눈앞에서 놓친 겁니다.



이 씨가 도주한 이후 경찰은 추가 인력을 투입해 인근을 수색했지만, 이 씨를 찾지 못했습니다.



이 씨는 과거 김 여사에 대해 제기됐던 미공개 정보 이용 의혹의 핵심 인물로 거론되기도 했습니다.



지난 2022년 대선 당시 김의겸 의원은 김 여사가 주가가 급등락 하던 태광이엔시라는 회사 주식을 2010년 4월에 대량 매수한 뒤 하루 만에 1천만 원이 넘는 이익을 보고 모두 팔았다며 회사 관계자로부터 미공개 정보를 입수했을 것이라는 의혹을 제기했습니다.



그런데 이 씨는 김 여사의 주식 매매 시기를 전후해 태광이엔시를 실질적으로 인수한 뒤 주가를 띄우고 회삿돈을 횡령한 혐의로 기소돼 징역형이 확정됐습니다.



김 여사가 밀접한 관계로 지목된 이 씨로부터 미공개 정보를 받아 주식을 사고판 것 아니냐는 의혹이 제기되는 대목입니다.



이에 대해 김 여사 측은 이 씨가 일방적으로 투자와 관련해 연락해 온 적은 있지만, 김 여사는 미공개 정보를 이용한 적이 없고 이 씨와 밀접한 관계도 아니라고 말했습니다.



이 씨와 지난해까지 연락을 주고받았다는 의혹도 사실이 아니라고 주장했습니다.



(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 이상민)