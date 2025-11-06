1. '트럼프 관세' 대법 심리 개시…'비상권한' 공방



트럼프 대통령이 한국을 포함해서 여러 나라에 부과한 관세가 적법한지를 놓고 미국 대법원의 재판이 본격적으로 시작됐습니다. 미국 대통령의 비상 권한으로 관세를 부과할 수 있는지가 가장 쟁점인데, 대법원이 대통령 권한 밖이라고 판단하면 큰 파장이 일 전망입니다.



2. AI 거품론에 급락…코스피, 4천 선 턱걸이



AI 거품론으로 어제(5일) 코스피가 급락하면서 한때 매도 사이드카가 발동됐습니다. 장중 한때 3,900선마저 무너졌지만, 개인투자자들의 적극적인 매수로 4,000선을 회복했습니다.



3. 양대 노총 '65세 정년' 촉구…경영계 '난색'



노동계가 65세로 정년을 연장하도록 올해 안에 법을 고치라고 국회와 정부에 공식 요구했습니다. 경영계는 청년 일자리가 줄어드는 등 부작용이 우려된다면서 '퇴직 후 재고용'을 대안으로 제시했습니다.



4. 김건희 '샤넬백 수수' 첫 시인…대가성은 부인



김건희 여사가 건진법사 전성배 씨로부터 두 차례 가방 선물을 받은 사실을 처음으로 인정했습니다. 목걸이 수수 사실은 부인했고, 청탁이나 대가 관계도 없었다고 주장했습니다.