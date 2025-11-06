라오스 가서 돈벌자던 20대 절친 2명, 로맨스스캠 전과자로 전락

▲ 부산지법

"라오스에서 환전하는 일이 있는데, 같이 일하면 매월 1천만 원 벌 수 있어."프리랜서인 20대 남성 A 씨는 지난해 1월 절친한 사이의 헬스 트레이너 B 씨에게 라오스로 돈을 벌러 가자며 이런 제안을 했습니다.큰돈을 벌 수 있다는 사실에 솔깃했던 이들은 한 달 뒤인 2월 7일 라오스로 입국했습니다.환전이라던 그 일은 '로맨스 스캠'(연애 빙자 사기) 조직원 일이었습니다.두 사람은 해당 조직에 가입해 구체적인 범행 방법을 교육받았습니다.이어 피해자들의 송금을 유도하는 콜센터 팀원이나 피해금을 대포 계좌로 이체하는 자금세탁 역할을 맡았습니다.이 때문에 2024년 2월 13일부터 24일까지 열흘여 간 피해자 9명이 2억 5천만 원이 넘는 피해를 봤습니다.A 씨와 B 씨는 범죄단체가입 혐의 등으로 기소돼 올해 9월 부산지법에서 각각 징역 2년과 징역 1년 10개월을 선고받았고, 최근에 형이 확정됐습니다.이밖에 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로도 재판에 넘겨져 징역 6개월에 집행유예 2년의 형이 각각 추가됐습니다.두 사람은 라오스로 출국하기 전까지만 해도 범죄 전력이 없었습니다.(사진=연합뉴스)