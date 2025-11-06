특검, 김건희에 건진 소개 '도이치 주포' 수사…압수수색도 시도

▲ 민중기 특검

민중기 특별검사팀이 김건희 여사에게 건진법사 전성배 씨를 소개한 것으로 알려진 도이치모터스 주가조작 사건의 주포를 재수사하는 것으로 파악됐습니다.특검팀은 김 여사가 연루된 도이치모터스 주가조작 사건과 관련해 이 모 씨를 피의자로 입건해 수사하고 있다고 5일 밝혔습니다.특검팀 관계자는 이날 정례 브리핑에서 "혐의 입증을 위해 사실관계를 확인하려는 단계"라면서 "도이치모터스 주가조작을 맡은 수사팀이 의미 있는 피의자로 보고 있다"고 말했습니다.이 씨는 2010년 도이치모터스 주가조작과 관련해 '1차 작전 시기' 주포로 지목된 적이 있는 인물입니다.김 여사는 당시 이 씨에게 한 증권사 계좌를 맡긴 것으로 알려졌습니다.특검팀에 앞서 이 의혹을 수사했던 검찰은 이 씨의 연루 정황도 포착해 수사선상에 올렸으나 재판에 넘기지는 않았습니다.검찰은 지난해 10월 김 여사도 주가조작에 관여한 정황이 없다며 무혐의 처분했습니다.이후 사건을 넘겨받은 특검팀이 최근 이 씨가 도이치모터스 주가조작과 관련해 차명 계좌 등을 통해 거래에 참여한 정황을 포착한 뒤 범죄 혐의점이 있다고 판단해 사실상 재수사에 착수했습니다.지난달에는 특검팀이 이 씨를 상대로 압수수색을 시도한 것으로 전해졌습니다.당시 이 씨는 음주운전 혐의로 경찰에 수배된 상태였는데, 특검팀이 이 씨를 발견한 뒤 수배 주체인 경찰에 신고했으나 경찰 인력이 도착하기 전 도주하면서 당시 수사기관이 신병을 확보하진 못한 것으로 알려졌습니다.특검팀은 수사 초기인 지난 7월 전 씨의 자택을 압수수색해 김 여사가 예전에 사용했던 휴대전화를 확보했고, 최근에는 포렌식 작업으로 김 여사와 이 씨 사이에 오간 각종 문자 메시지 내용을 확보한 것으로 전해졌습니다.특검팀은 이를 토대로 이 씨가 김 여사에게 전 씨를 소개해준 인물로 특정한 것으로 파악됐습니다.전 씨도 지난달 24일 김 여사의 4차 공판기일에 증인으로 나와 특검팀 신문에 2013년 이 씨를 통해 김 여사와 처음 만났다는 취지로 설명한 바 있습니다.당시 특검팀은 이 씨가 김 여사와 문자메시지에서 전 씨를 두고 '무당이라기보다 거의 로비스트'라고 설명한 문자메시지 내용도 언급했습니다.이 씨를 통해 김 여사와 알게 된 전 씨는 이후 김 여사가 운영한 전시기획사 코바나콘텐츠의 고문을 맡는 등 인연을 쌓아간 것으로 파악됐습니다.특검팀은 김 여사가 도이치모터스 시세조종에 가담했다고 보고 자본시장법 위반 혐의 등으로 지난달 29일 구속기소 했습니다.김 여사는 전 씨를 통해 통일교 측으로부터 교단 현안을 청탁받으면서 고가 금품을 함께 받은 혐의도 받습니다.특검팀은 김 여사와 전 씨가 이 과정을 공모한 것으로 보고 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의를 적용했습니다.한편, 특검팀은 예정대로 오는 8일 '정치브로커' 명태균 씨와 오세훈 서울시장의 대질조사를 준비 중이라고 밝혔습니다.명 씨는 전날 사회관계망서비스를 통해 돌연 8일 특검에 출석하지 않겠다는 의사를 내비쳤으나 특검팀은 현재까지 명 씨 측으로부터 불출석 의사를 전달받지 못한 만큼 오 시장과의 대질조사를 그대로 진행하겠다는 방침입니다.오 시장은 '여론조사비 대납 의혹'과 관련해 정치자금법 위반 혐의를 받는 피의자 신분, 명 씨는 참고인 신분입니다.여론조사비 대납 의혹은 2021년 4·7 서울시장 보궐 선거 때 명 씨가 실질적으로 운영한 여론조사업체 미래한국연구소가 13차례 비공표 여론조사를 하고, 오 시장의 오랜 후원자로 알려진 김한정 씨로부터 비용 3천300만 원을 대납받았다는 게 골자입니다.특검팀은 오 시장과 명 씨의 진술이 엇갈리는 만큼 대질조사로 정확한 사실관계를 파악한다는 계획입니다.