'일 모녀 참변' 운전자 구속..유가족 입국

<앵커>



만취 상태로 운전하다가 일본인 모녀를 들이받아서 50대 어머니를 숨지게 한 남성이 구속됐습니다. 유가족은 시신을 운구하기 위해 한국을 찾았습니다.



김진우 기자입니다.



<기자>



검정 옷을 입고 모자를 눌러쓴 남성이 포승줄에 묶인 채 호송차에서 내립니다.



음주 운전을 하다 일본인 모녀를 들이받아 50대 어머니를 숨지게 하고 30대 딸을 크게 다치게 한 30대 남성 서 모 씨입니다.



서 씨는 영장 실질 심사를 받으러 법원에 출석하기 전 죄송하다고 짧게 말했습니다.



[서 모 씨 : (피해자에게 하고 싶은 말 없습니까?) 죄송합니다.]



서 씨는 지난 2일 밤 서울 동대문역 인근 사거리에서 술에 취한 채 차를 몰다 횡단보도를 건너던 일본인 모녀를 들이받았습니다.



피해자들은 2박 3일 일정으로 한국 여행을 온 첫날 동대문에서 쇼핑을 하고 낙산 성곽길로 가던 중이었습니다.



서 씨는 "골프 연습 후 술을 마셨다"고 경찰에서 진술한 것으로 전해졌는데 식당에서 소주 3병을 마시고 면허 취소 수준의 만취 상태로 1km 정도 운전을 한 것으로 파악됐습니다.



영장 실질 심사를 30분 만에 종료한 법원은 서 씨에 대한 구속영장을 발부했습니다.



앞서 서 씨 측은 경찰에 시신 운구와 장례 비용을 지급하겠다는 의사를 밝힌 것으로 전해졌는데 어제 입국한 일본인 피해자 유가족들이 서 씨의 변호인을 만나 시신 운구 문제 등을 논의할 예정입니다.



숨진 어머니의 시신은 병원 치료를 받고 있는 딸에게 그제 오전 인도됐습니다.



