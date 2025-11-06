미국, ICBM '미니트맨3' 시험발사

▲ 2020년 발사한 미 캘리포니아주 반덴버그 공군기지에서 지구 대기권 재진입체 세 대를 장착한 미니트맨3

미국이 5일(현지시간) 대륙간탄도미사일(ICBM)인 '미니트맨3'의 시험발사를 했습니다.미군은 이날 캘리포니아주 반덴버그 우주군 기지에서 실탄두를 장착하지 않은 미니트맨3를 시험 발사했다고 반덴버그 기지가 발표했습니다.기지는 이번 시험이 미국 ICBM 시스템의 지속적인 신뢰성, 작전 준비 태세, 정확성을 평가하기 위함이었으며, 미니트맨3의 재진입 비행체는 약 4천200마일(6천759km)을 날아 마셜제도의 로널드 레이건 탄도미사일방어 시험장에 떨어졌다고 소개했습니다.드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁(대통령실) 대변인은 자국 매체 인테르팍스에 미 측이 시험발사 계획을 사전에 통보해왔다고 밝혔습니다.사거리 9천600㎞에 이르는 미니트맨3는 핵탄두를 장착할 수 있는 미국의 전략 무기체계입니다.이번 시험 발사 이전에 알려진 근래의 미니트맨3 시험발사는 바이든 행정부 때인 2023년 11월에 있었습니다.당시 발사는 '이상'이 발생함으로써 중단됐다고 발표됐는데, 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 비행 중 이상이 발생해 폭발했다고 보도한 바 있습니다.이번 시험발사는 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 30일(한국시간) 미중정상회담(부산) 직전 사회관계망서비스(SNS)를 통해, 미국도 핵무기 시험을 재개하겠다고 밝힌 뒤 이뤄진 테스트였다는 점에서 관심을 모읍니다.미니트맨3와 같은 ICBM은 전략 폭격기, 핵잠수함과 더불어 미국의 3대 핵무기 투발 수단으로, 미국 핵 억제력의 핵심 축 중 하나라는 점에서 이번 시험 발사는 '광의의 핵무기 테스트'로 간주할 여지가 있습니다.하지만 트럼프 대통령의 '핵무기 시험 재개' 언급 때 많은 사람이 연상한 '핵무기 폭발 시험'과는 차원이 다릅니다.관측통들은 트럼프 대통령의 '핵무기 시험 재개' 발언을 미국이 북한이 해온 지하 핵실험과 같은 물리적인 핵무기 폭발 테스트를 수십 년 만에 재개할 가능성을 시사한 것으로 해석했고, 크리스 라이트 미 에너지부 장관은 지난 2일 핵폭발이 없는 시스템 테스트를 추진하고 있다고 설명한 바 있습니다.(사진=미 공군 지구권타격사령부 홈페이지 제공, 연합뉴스)