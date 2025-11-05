뉴스

[속보] '일본인 모녀 참변' 음주운전자 구속…법원 "도망 염려"

[속보] '일본인 모녀 참변' 음주운전자 구속…법원 "도망 염려"
▲ 구속심사 출석하는 '일본인 모녀 참변' 음주운전자

서울 도심에서 음주운전으로 일본인 관광객 모녀를 들이받아 이 가운데 모친인 50대 여성을 숨지게 한 남성이 구속됐습니다.

서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 오늘(5일) 도로교통법상 음주운전 등의 혐의를 받는 30대 서 모 씨에 대해 "도망 염려가 있다"며 구속영장을 발부했습니다.

서 씨는 지난 2일 밤 10시쯤 만취 상태로 차를 몰다 동대문역 인근에서 건널목을 건너던 일본인 모녀를 친 혐의를 받습니다.

모녀는 2박 3일 일정으로 한국을 찾은 첫날 낙산 성곽길을 보러 가다가 참변을 당했습니다.

오늘 낮 1시 16분 포승줄에 묶인 채 영장실질심사에 출석한 서 씨는 '유족에게 할 말 있느냐'는 질문에 작은 목소리로 "죄송합니다"라고 답하고 법정으로 들어섰습니다.

피해자 유족 3명은 오늘 한국에 입국해 서 씨의 변호인과 면담했으며, 서 씨는 '시신 운구와 장례 비용 전액을 지급하겠다'는 의사를 전달한 것으로 알려졌습니다.

사고 소식이 알려진 후 피해자의 가족으로 추정되는 일본인의 글이 전날 소셜미디어 '스레드'에 올라와 국내 인터넷 커뮤니티에 공유되기도 했습니다.

자신을 숨진 피해자의 또 다른 자녀라고 밝힌 한 일본인은 글에서 "어머니는 드라마 '아이 러브 유'(Eye love you) 촬영지인 낙산공원에 가고 싶다고 전부터 말씀하셨다"며 "낙산공원 부근 교차로 사진을 LINE 배경으로 할 정도"라고 했습니다.

그러면서 "사고가 난 장소가 낙산공원 바로 앞 교차로였고 공원에 가는 도중이어서 (끝내) 도착하지 못했다"며 "(내가) 정신이 들면 꼭 데려가 줄게"라고 덧붙였습니다.

이번 사고는 일본 언론에서도 조명받고 있습니다.

아사히TV는 이 사고를 보도하면서 한국의 연간 음주운전 적발 건수가 일본의 6배에 달한다며 미온적인 처벌을 그 원인으로 꼽았습니다.

서 씨의 신병을 확보한 경찰은 사고 경위를 추가 수사한 뒤 검찰에 구속 송치할 예정입니다.

(사진=연합뉴스)
(사진=연합뉴스)
