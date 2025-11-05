다카이치 총리 월급 얼마기에…최대 1천만 원 삭감 추진

다카이치 사나에 일본 총리가 총리와 각료에게 지급되는 급여를 삭감할 방침이라고 니혼게이자이신문(닛케이)이 보도했습니다.



일본에서 국회의원은 매달 세비 129만4천 엔(약 1천218만 원)을 받습니다.



여기에 총리는 115만2천 엔(약 1천84만 원), 각료는 48만9천 엔(약 460만 원)을 각각 추가로 수령합니다.



총리와 각료는 대부분 여당 국회의원인데, 내각 업무를 담당하는 만큼 더 많은 월급을 받는 것입니다.



기하라 미노루 관방장관은 구체적인 급여 삭감액은 검토 중이라고 설명했습니다.



다카이치 총리는 지난해 집권 자민당 총재 선거에서 "총리를 포함해 각료 급여를 폐지할 것"이라고 언급한 바 있습니다.



닛케이는 삭감이 실현되면 총리의 경우 월급이 최대 115만 엔가량 줄어든다고 전했습니다.



총리와 각료 급여 삭감은 새로운 연립 여당인 일본유신회가 강조하는 '살을 에는 개혁'을 의식한 결과이기도 하다고 닛케이가 분석했습니다.



오사카가 본거지인 유신회는 지방의원 급여 삭감과 의원 수 축소 등을 추진해 왔습니다.



닛케이는 "다카이치 총리는 유신회가 호소하는 살을 에는 개혁에 따라 삭감 정책을 실천해 유신회와 신뢰 관계를 높이려는 것으로 보인다"고 해설했습니다.