'내란 동조 발언 의혹' 마포경찰서장 "근거 없는 허위 주장"

12·3 비상계엄 사태 당시 "내란에 동조하겠다"고 발언했다는 의혹이 제기된 마포경찰서장이 공식 입장을 내고 의혹을 부인했습니다.김완기 서울 마포경찰서장은 오늘(5일) 마포서 홈페이지에 "최근 일부 SNS에서 특정 유튜버가 사실과 다른 의혹을 지속적으로 제기하고 있어, 더 이상 침묵할 수 없다는 판단하에 공식 입장을 밝히고자 한다"며 "제가 '내란에 동조하겠습니다'라고 발언했다는 주장은 전혀 사실이 아니다"라고 밝혔습니다.비상계엄 때 서울경찰청 제8기동단장이었던 김 서장은 "당시 현장에 모인 시민들의 안전을 최우선으로 생각해 불필요한 충돌을 막고자 경찰관 경력 일부를 후방으로 재배치하는 등 계엄에 대한 어떠한 동조행위를 한 적이 없다"고 강조했습니다.그러면서 "해당 유튜버는 본인의 주장만을 가지고 저를 고소했고, 이로 인해 저를 포함한 관계자들이 수사기관의 조사를 받으며 현장 상황에 대해 상세히 진술했다"고 말했습니다.김 서장은 "근거 없는 허위 주장에 대해서는 법적 조치를 포함한 단호한 대응을 할 것임을 분명히 밝힌다"고 덧붙였습니다.앞서 지난 3일 임성근 전 해병대 1사단장 구명 로비 의혹의 공익 신고자인 김규현 변호사는 본인의 유튜브 채널에서 계엄이 선포된 당시 한 경찰이 "내란에 동조하겠습니다"라고 말했으며 소속과 직책을 묻자 "8기동단장 총경"이라고 했다고 주장했습니다.영상 말미에는 이 인물이 김 서장이라는 문구도 담겼습니다.(사진=마포경찰서 홈페이지 캡처, 연합뉴스)