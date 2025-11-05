"계엄은 위헌?" 묻자 "윤 탄핵 존중"…즉답 피한 안창호

<앵커>



오늘(5일) 열린 국가인권위원회에 대한 국정감사에서는 윤석열 정부 때 임명된 안창호 국가인권위원장을 향한 민주당 의원들의 공세가 이어졌습니다. 12·3 계엄이 위헌이냐는 여당 의원들의 질문에도 안 위원장은 즉답하지 않았습니다. 국민의힘은 또, 내일 열리는 대통령실 국정감사에 김현지 제1부속실장이 출석해야 한다고 주장했습니다.



손기준 기자의 보도입니다.



<기자>



민주당은 국정감사 초반부터 안창호 국가인권위원장에게 12·3 계엄의 위헌성과 인권 침해 여부를 따졌습니다.



검사 출신인 안 위원장은 "헌법재판소의 탄핵 결정을 존중한다"고만 답했습니다.



[허영/더불어민주당 의원 : 존중이 아니라 (12·3 계엄은) 위헌입니까? 아닙니까?]



[안창호/국가인권위원장 : 윤석열 전 대통령에 대한 탄핵 결정에 대해서는 존중합니다.]



[박상혁/더불어민주당 의원 : 이것(계엄 포고령)이 인권 침해는 있습니까, 없습니까?]



[안창호/국가인권위원장 : 만약에 이것이 시행되면 인권 침해지요.]



국민의힘은 양평군 공무원 사망 사건을 거론하며 김건희 특검에 대한 인권위의 신속한 직권조사를 요구했습니다.



[곽규택/국민의힘 의원 : (인권위에서) 신속하게 그 결론을 확인하셔서 위법 사항이 있으면 검찰에 고발하셔야 할 사안이라고 봅니다.]



내일 열리는 국회 운영위원회의 대통령실 국감에 이재명 대통령의 최측근으로 불리는 김현지 제1부속실장이 증인으로 출석해야 한다고 공세를 폈습니다.



[서지영/국민의힘 의원 : (김 제1부속실장이) 이재명 대통령의 범죄의 역사에 항상 등장하고 있기 때문에 그 의혹을 해소하기 위해서….]



민주당은 김 부속실장의 증인 출석을 막은 건 국민의힘이라고 맞섰습니다.



[전진숙/더불어민주당 의원 : 김현지 실장은 (국정감사장에) 오전 출석하겠다고 분명히 말했고, 이를 거부한 것은 국힘입니다.]



국감에 출석한 김용원 인권위 상임위원은 '형사소송법 준수'를 이유로 지난해 이어 올해도 안 위원장이 대표로 하는 증인 선서 형식을 거부하고, 자신은 별도로 혼자서 선서하겠다고 주장하다가 끝내 퇴장 조치 됐습니다.



(영상취재 : 공진구, 영상편집 : 유미라)