뉴스

"최상목, 한덕수에게 '왜 반대 않냐'…'이상민은 예스맨'"

백운 기자
작성 2025.11.05 21:23 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

오늘(5일) 법원에서 진행된 한덕수 전 총리 재판에서는 한 전 총리가 계엄을 반대했는지가 쟁점이었습니다. 특검팀은 비상계엄 당시 최상목 전 부총리가 한 전 총리에게 왜 계엄에 반대하지 않냐고 항의한 부분을 강조했는데, 한 전 총리 측은 계엄에 반대했다는 기존 입장을 고수했습니다.

백운 기자입니다.

<기자>

한덕수 전 국무총리의 내란 우두머리 방조 등 혐의 공판.

증인신문이 예정됐던 최상목 전 경제부총리가 나오지 않아 최 전 부총리 진술조서와 대통령실 CCTV 등을 중심으로 증거 조사가 진행됐습니다.

특검팀은 비상계엄 당시 최 전 부총리가 윤석열 전 대통령에게 재고를 요청했고, 한 전 총리에게 '왜 계엄에 반대하지 않느냐'고 항의한 사실을 강조했습니다.

[윤기선/내란 특검팀 검사 : 일부 국무위원들은 최상목 장관이 피고인에게 '왜 반대를 안 하십니까, 50년 공직 생활을 이렇게 마무리하려고 그러십니까'라고 말했고….]

그제(3일) 재판에 증인으로 나온 조태열 전 외교부 장관은 최 전 부총리가 한 전 총리뿐 아니라 이상민 전 행안부 장관에게도 쓴소리를 했다고 증언하기도 했습니다.

[최형욱/내란 특검팀 검사(지난 3일) : 최상목 전 장관이 이상민 전 장관에게 '너는 원래 예스맨이니까 노(No)라고 못 했겠지'라고 말하는 것을 들었다고 진술을 하셨었는데 이것도 맞나요?]

[조태열/전 외교부 장관(지난 3일) : 그것도 제가 표현이 과하다고 생각해서 기억을 하고 있습니다.]

한 전 총리 측은 기존 입장을 반복했습니다.

[정연택/한덕수 전 총리 변호인 : 국무위원들을 더 불러서 (한덕수 전 총리) 본인 말고도 더 반대를 할 의도로 국무위원들 부르자고 했다는 것이고요.]

법정에선 계엄 선포 뒤 최 전 부총리가 예비비 확보 관련 문건을 든 모습과 한 전 총리를 향해 고개를 젓는 모습 등이 재생되기도 했습니다.

오늘 증인으로 출석할 예정이던 이상민 전 장관은 본인 재판 준비 등을 사유로 불출석했는데, 재판부는 정당한 사유에 해당하지 않는다며 과태료 500만 원을 부과하고 오는 19일 오전에 출석하도록 구인영장을 발부했습니다.

(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 최혜란)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
백운 기자 사진
백운 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지