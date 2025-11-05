"정청래 사과하라" 기자회견…뒷말 많은 부산시당 경선

<앵커>



최근 민주당 지역위원장 경선에서 친이재명계 인사가 공천 배제된 걸 두고, 당 안팎에서 이런저런 뒷말이 많았죠. 배제된 당사자가 오늘(5일) 당 지도부의 사과를 요구하며 기자회견을 열었는데, 민주당 지도부는 엄밀한 원칙에 따라 경선을 진행했다고 반박했습니다.



김상민 기자입니다.



<기자>



지난해 총선을 앞두고 이재명 당시 민주당 대표가 영입했던 유동철 민주당 부산 수영지역위원장.



최근 부산시당위원장에 도전했지만, 컷오프됐습니다.



유 위원장은 경선 면접이 편파적이었다고 주장합니다.



정청래 대표의 측근인 당직자가 면접에서 자신에 관한 괴소문을 언급했고, 그게 컷오프에 영향을 미쳤단 겁니다.



[유동철/부산 수영구 지역위원장 : 부산에 연고를 둔 좀 영향력 있는 정치인이 '특정 기관이 유동철 밀고 있다'는 소문을 퍼뜨린다. 부산 사람들은 다 아는데, 왜 본인만 모르냐는 식의 추궁식 질문을 계속 (받았습니다.)]



유 위원장은 면접 과정에 대한 민주당의 진상 조사와 '억울한 컷오프 없는 경선'을 공약했던 정 대표의 사과 등을 요구했습니다.



하지만 민주당 지도부는 원칙과 규정에 따라 엄밀하게 진행됐다고 반박했습니다.



[박수현/민주당 수석대변인 : 부산시당의 시당 위원장 선출 과정과 관련해서는 당의 조직강화특위가 원칙과 규정에 의하여 엄밀하게 절차를 진행했다는 말씀을 드리고….]



당 핵심 관계자는 "컷오프 없는 경선 원칙은 결정적 하자가 없을 때 가능한 것"이라며 "유 위원장 등 2명이 나머지 2명과 점수 차가 커서 당시 컷오프는 만장일치로 결정됐다"고 말했습니다.



여권 안팎에선 최근 여당의 '대통령 재판중지법' 추진에 대통령실이 제동을 거는 등 여당과 대통령실 사이 갈등 기류와 연결 짓는 해석까지 나오고 있습니다.



다만 민주당 의원들 사이에선 "이른바 '명청 갈등'으로 볼 사안은 아니"란 시각이 지배적인데, "정 대표가 자기 사람 심기에 나선 것"이란 반응도 있습니다.



일각에선 이 대통령 당선 이후 민주당 내 적극적 지지층이 분화하는 양상과 관련이 있단 해석도 있습니다.



