'모녀 참변' 유가족 입국…모습 드러낸 가해자가 꺼낸 말

김진우 기자
작성 2025.11.05 20:50 조회수
<앵커>

만취 상태로 차를 몰다 일본인 관광객 모녀를 들이받아 50대 어머니를 숨지게 한 남성이 구속 갈림길에 섰습니다. 이 남성은 소주 3병을 마시고 1km 정도 운전했던 것으로 조사됐습니다. 오늘(5일) 입국한 유가족들은 가해 남성 측을 만나 시신 운구 일정 등을 논의할 예정입니다.

보도에 김진우 기자입니다.

<기자>

검정 옷을 입고 모자를 눌러쓴 남성이 포승줄에 묶인 채 호송차에서 내립니다.

음주운전을 하다 일본인 모녀를 쳐 50대 어머니를 숨지게 하고 30대 딸을 크게 다치게 한 30대 남성 서 모 씨입니다.

서 씨는 영장실질심사를 받으러 법원에 출석하기 전 죄송하다고 짧게 말했습니다.

[서 모 씨 : (피해자에게 하고 싶은 말 없습니까?) 죄송합니다.]

서 씨는 지난 2일 밤 서울 동대문역 인근 사거리에서 술에 취한 채 전기차를 몰다 횡단보도를 건너던 일본인 모녀를 들이받았습니다.

피해자들은 2박 3일 일정으로 한국 여행을 온 첫날 동대문에서 쇼핑을 하고 낙산 성곽길로 가던 중이었습니다.

서 씨는 "골프 연습 후 술을 마셨다"고 경찰에서 진술한 것으로 전해졌는데, 식당에서 소주 3병을 마시고 면허 취소 수준의 만취 상태로 1km 정도 운전을 한 것으로 파악됐습니다.

앞서 서 씨 측은 경찰에 시신 운구와 장례 비용을 지급하겠다는 의사를 밝힌 것으로 전해졌는데, 오늘 입국한 일본인 피해자 유가족들이 서 씨의 변호인을 만나 시신 운구 문제 등을 논의할 예정입니다.

숨진 어머니의 시신은 병원 치료를 받고 있는 딸에게 어제 오전 인도됐습니다.

서 씨에 대한 심사는 30여 분 만에 짧게 끝났는데, 이르면 오늘 밤 구속 여부가 결정될 전망입니다.

(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 김준희)
      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지