금융위, 수백억 동원 가상자산 시세 조종 일당 고발

▲ 금융위원회

금융위원회가 수백억 원을 동원해 가상자산 시세를 조종하고 수익을 올린 혐의를 받는 이들을 수사기관에 고발하기로 했습니다.금융위원회는 오늘(5일) 제19차 정례회의에서 2건의 가상자산 시세조종 행위 혐의에 관련된 이들을 수사기관에 고발하는 안건을 의결했습니다.금융위에 따르면 고발된 이들 가운데 일부는 가상자산을 사두고 미리 고가에 매도주문을 내놓은 뒤 수백억 원을 동원해 인위적으로 가격을 올린 혐의를 받고 있습니다.이들은 일반 이용자들이 매수해서 가격이 상승하면 매도주문이 체결돼 수익을 내는 과정을 여러 차례 반복해 수십억 원 부당이득을 챙긴 것으로 확인됐습니다.이 사건은 금융감독원이 가상자산시장을 모니터링하는 과정에서 드러났습니다.다른 사건에선 혐의자들 여럿이 다수 종목 시세를 조종해 수억 원의 부당이득을 취한 혐의를 받고 있습니다.한 사람이 종목을 선정해 공지하면 다른 일당이 자동매매 프로그램(API)을 이용해 거래가 활발한 것처럼 꾸민 겁니다.또, 일부는 역할을 분담해 직접 고가매수 주문을 반복적으로 제출하거나 거래체결 횟수를 부풀린 것으로 조사됐습니다.이 사건은 국내 가상자산거래소의 시장감시를 통해 이상 거래가 드러난 것으로 전해집니다.금융 당국은 "유동성이 낮은 가상자산의 가격이 특별한 이유 없이 상승하거나 거래량이 증가하는 경우에는 갑자기 가격이 급락할 수 있으므로 유의해야 한다"고 당부했습니다.금융위와 금감원은 가상자산시장 불공정 거래를 상시 모니터링하고 있으며, 의심 거래를 발견하는 즉시 조사에 착수해 조치하고 있습니다.또 가상자산거래소와 협력해 주문 제출부터 이상거래 적출, 심리 등 모든 단계에서 모니터링을 강화하고 있습니다.(사진=금융위원회 제공, 연합뉴스)