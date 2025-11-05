KBL, '공 안 던졌다' 힉스 주장 수용…반칙금 철회

▲ 프로농구 수원 kt 아이재아 힉스

프로농구 수원 kt 아이재아 힉스의 '공을 던지지 않았다'는 주장이 받아들여지면서 테크니컬 파울에 따른 반칙금을 내지 않게 됐습니다.KBL은 오늘(5일) 서울 강남구 KBL센터에서 제31기 제3차 재정위원회를 열고 힉스의 테크니컬 파울 및 이에 따른 반칙금 부과에 대한 재심의를 한 결과 힉스의 반칙금을 철회하기로 결정했습니다.지난달 9일 수원 kt아레나에서 열린 kt와 서울 삼성의 경기 2쿼터 종료 2분 전, 힉스가 드리블하며 골 밑으로 밀고 들어가던 중 심판이 라인 크로스 판정을 내렸습니다.판정 직후 힉스가 공을 던졌다고 본 심판은 테크니컬 파울을 선언했습니다.힉스는 공을 던지지 않았다고 주장하며 공탁금 20만 원을 걸고 재심을 요청했습니다.재정위는 영상 심의 결과 힉스가 공을 던지지 않았다는 사실을 확인했으며, 힉스가 불만을 표출하는 모습과 당시 상황이 겹쳐 보여 잘못 판단했다며 힉스의 주장을 수용했습니다.KBL 규정상 테크니컬 파울을 받은 선수에겐 반칙금이 부과되며, 2회까지는 20만 원을 내고 이후 벌금액이 올라갑니다.힉스가 올 시즌 테크니컬 파울을 받은 건 이번이 처음이었습니다.이번 결정으로 반칙금 부과 횟수는 한 차례 제외될 예정입니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)