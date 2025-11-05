'키스는 괜히 해서!' 장기용X안은진 "커플 케미 100점, 질릴 틈이 없다"

이미지 확대하기

'키스는 괜히 해서!'의 배우 장기용과 안은진이 커플 연기를 하며 좋았던 호흡에 대해 전했다.5일 오후 서울 양천구 목동 SBS 사옥에서 진행된 SBS 새 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'(극본 하윤아, 태경민/연출 김재현, 김현우) 제작발표회에 참석한 장기용과 안은진은 서로 간의 연기 호흡에 대해 언급했다.장기용은 안은진에 대해 "사람 자체가 워낙 쾌활하고 밝은 에너지를 갖고 있다. 처음 만났을 때부터 풍기는 기운이 너무 좋았다. 현장에서 호흡을 맞출 때도 아이디어를 끊임없이 내는 모습을 보며 서로 비슷한 부분들이 있다고 생각했다"라고 말했다.이어 "현장에서 리허설할 때, 대본에 있는 것들 이상으로 새로운 것들이 나오기도 했다. 그런 부분이, 좀 더 완성도 있게 나아가는 과정이었던 거 같다. 그래서 은진누나한테 진심으로 고맙게 생각한다"라며 파트너 안은진에게 고마운 마음을 드러냈다.'키스는 괜히 해서!'는 생계를 위해 애엄마로 위장취업한 싱글녀 고다림(안은진 분)과 그녀를 사랑하게 된 팀장님 공지혁(장기용 분)의 쌍방 속앓이 로맨스이다.극 중 장기용이 분한 남자주인공 공지혁은 육아용품 회사 마더TF팀 팀장으로 명석한 두뇌, 냉철한 판단력, 열정적인 실행력을 지닌 인물이다. 사랑을 믿지 않던 공지혁은 천재지변급 키스만 남기고 사라진 여자 고다림 때문에 멘붕에 빠지게 된다.안은진은 극 중 생계를 위해 육아용품회사에 애엄마-유부녀로 위장취업 하는 싱글녀 고다림 역을 맡았다. 고다림은 어렵게 입사한 회사에서 천재지변급 키스를 한 남자 공지혁과 재회, 사랑도 일도 무엇 하나 쉽게 얻을 수 없는 상황에서도 밝고 꿋꿋하게 버티는 '햇살여주' 캐릭터다.안은진은 장기용에 대해 "만나기 전에는 외적인 이미지 때문에 차갑고, 멋있고, 다가가기 어려울 거 같은 차도남 느낌이었다. 그런데 실제는 어린 아이 같은 천진난만함이 매력적인 친구더라. 이번 공지혁 팀장님을 기용 씨가 만나 연기하며, 그런 부분이 정말 매력적으로 나온다"라고 반전 매력에 대해 설명했다.이어 "대본을 봤을 때 '이 대사는 이렇게 하겠지?' 했던 부분을 '어떻게 이 대사를 이렇게 치지?' 한 경우가 많아 저도 보면서 너무 재밌고 좋았다"라고 장기용과의 연기가 즐거웠다고 말한 안은진은 "속으로 생각했던 부분이 비슷할 때도 많았다. '서로 많이 말을 하지 않아도 통하고 있구나'란 생각이 들었다"며 좋았던 호흡에 대해 전했다.안은진은 장기용과의 커플 케미 점수를 '100점'이라 자신했다. 안은진은 "첫 촬영부터 현장에서 '100점 케미가 나왔다', '너무 잘 어울린다'는 얘기를 많은 분들이 해주셨다"며 "저희 커플은 모든 게 다 있다. 귀여움, 섹시함, 진한 로맨스도 들어가고, 친구처럼 투닥거리거나 편안한 연애도 있다. 모든 게 다 들어가 질릴 틈이 없다. 저희 커플에 빠져들 거라 생각한다"며 자신감을 내비쳤다.장기용-안은진의 사랑스러운 커플 케미를 확인할 수 있는 '키스는 괜히 해서!'는 오는 12일 수요일 밤 9시 첫 방송된다.[사진=백승철 기자]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)