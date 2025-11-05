뉴스

[사건X파일] 밀치고 잡아끌고…'천사표' 선생님의 두 얼굴

[뉴스헌터스]

■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)
■ 진행 : 김종원, 박선영 앵커
■ 대담 : 심규덕 변호사, 송지원 변호사
--------------------------------------------

- 유치원에서 아동학대 의심 사건 벌어져
- CCTV 보고 경악…유치원에서 무슨 일이?
- 교사, 아동 머리 젖히고 목 꺾이도록 눌러
- 피해 아동, 저항 못한 채 힘없이 넘어져
- 아동 "엄마한테 말하지 말라고 혼났다"
- 피해 아동, 검사 결과 '매우 높은 불안' 상태
- 유치원, 모자이크·편집된 CCTV 영상 제공
- 유치원, '보관 기간' 이유로 3일 치 CCTV만 제공
- 해당 교사, 경찰 고소 후에도 이틀 더 정상 근무
- '교사 개인 사정으로 그만둔다' 안내…은폐·축소

