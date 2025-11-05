뉴스

[사건X파일] 브레이크 먹통…중국산 전기차 '아찔'

SBS 뉴스
작성 2025.11.05 19:51 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
[뉴스헌터스]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)
■ 진행 : 김종원, 박선영 앵커
■ 대담 : 심규덕 변호사, 송지원 변호사
--------------------------------------------

- 지난 2월 배달용으로 중국산 전기차 구입
- 제보자 "두 달 만에 브레이크가 말 안 들어"
- 업체에 문제 제기하자 "선생님이 예민한 것"
- 현지 기술자 동원해 수리 3번 받아도 고장 계속
- 제보자, 업체에 "감가해서라도 환불" 요청
- 업체 "제3자에게 차 팔아 환불해 주겠다"
- 제보자 반대로 중고차 판매 성사 안 돼
- 제보자 "중고차로 판매, 다른 사람에게 피해 전가"
- 중고차 판매 거절하자 "수리 더 못 해주겠다"
- 같은 차량 소유주들, 비슷한 결함 호소
- 해당 차량, 지난해 전기 화물 부문 판매 1위
- 해당 업체, 2022년 6월부터 중국 전기차 판매
- 해당 차량 소유주들 "부품 교환·AS 부실"
- 제보자, 소비자보호원 통해 환불 소송 중

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지