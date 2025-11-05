[사건X파일] 브레이크 먹통…중국산 전기차 '아찔'

[뉴스헌터스]



- 지난 2월 배달용으로 중국산 전기차 구입

- 제보자 "두 달 만에 브레이크가 말 안 들어"

- 업체에 문제 제기하자 "선생님이 예민한 것"

- 현지 기술자 동원해 수리 3번 받아도 고장 계속

- 제보자, 업체에 "감가해서라도 환불" 요청

- 업체 "제3자에게 차 팔아 환불해 주겠다"

- 제보자 반대로 중고차 판매 성사 안 돼

- 제보자 "중고차로 판매, 다른 사람에게 피해 전가"

- 중고차 판매 거절하자 "수리 더 못 해주겠다"

- 같은 차량 소유주들, 비슷한 결함 호소

- 해당 차량, 지난해 전기 화물 부문 판매 1위

- 해당 업체, 2022년 6월부터 중국 전기차 판매

- 해당 차량 소유주들 "부품 교환·AS 부실"

- 제보자, 소비자보호원 통해 환불 소송 중



