시급 다투던 구급차, '경찰차'가 막았다…산모·태아 사망 [빅토픽]

■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)
■ 진행 : 김종원, 박선영 앵커
■ 대담 : 김빅토리아노 아나운서, 윤지호 경제평론가
--------------------------------------------
- 구급차 길 막은 경찰차에 '공분'
- 교통사고 당한 위중한 임산부 이송하던 구급차
- 관광버스가 신호 위반하며 구급차에 길 터줘
- 경찰차, 응급환자 이송 구급차 길 막아
- 병원 이송된 산모와 태아 모두 사망
- 블랙박스 영상 공개되며 공분 일어
Q. 경찰차 대체 왜 길 막고 안 비켰나?
--------------------------------------------
- 주가 급락하며 주식시장 '검은 수요일'
Q. '불장'이 갑자기 '얼음장' 된 이유는?
Q. 삼성전자·하이닉스, 반도체 대장주 상황은?
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
