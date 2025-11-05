[인터뷰] 박정훈 "'명·청 갈등' 민주 분열 촉매제 될 것…한동훈, 보궐선거 출마해야"

[편상욱의 뉴스브리핑]



● 박정훈 국민의힘 의원 인터뷰



박정훈 / 국민의힘 의원

"특검, 전방위적으로 국힘 공격…국힘, 특수 비상 상황으로 보고 대응"

"추경호 구속영장 발부되지 않을 것…계엄 해제 표결 방해 의혹 근거 없어"

"부동산 대책 발표 후 수도권 민심 흔들려…민주 '내란 장사'는 내년 지방선거 전략"

"한동훈, 국힘 대표 출신…'내란 정당' 몰이 방어는 당연"

"한동훈, 보궐 선거로 원내 들어와 여당에 대응하는 경험해 봐도 좋을 듯"

"당정 재판중지법 엇박자…이 대통령, 당 장악 안 되고 있다는 게 드러나"

"당정 갈등 격화하면 이 대통령 극단적 조치할 수도"

"최민희, 과방위 독재로 국힘과 지지자들 짓밟아"

"진영 관계없이 국민 다수가 최민희 처신 부적절하다 판단…최민희, 법적 책임도 져야"



▷ 편상욱 / 앵커 : 정치 현안 인터뷰로 만나보는 시간입니다. 국민의힘 박정훈 의원 만나보겠습니다. 박 의원 어서 오세요.



▶ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 반갑습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 국회가 700조 원이 넘는 내년도 예산안에 대해서 오늘부터 본격적인 심사에 돌입합니다. 여야는 예산안뿐 아니라 어제 대통령의 시정연설 불참을 놓고도 신경전을 이어가고 있습니다. 영상 보고 대담 본격적으로 시작해보죠. // 박정훈 의원 일단 장동혁 대표가 이제 지금 말씀이 좀 셌어요. 이재명 대통령의 이번 연설이 마지막 시정연설이 돼야 한다. 그러니까 대통령에서 끌어내려야 한다. 이런 뜻입니다.



▶ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 그러니까 재판만 재개하면 이재명 대통령은 이재명이 된다. 이렇게 얘기도 했었잖아요. 연장선상에서 지금 이재명 대통령과 관련된 5개의 재판이 재개가 된다면, 대통령직을 유지하기 어려울 거다라는 취지의 말씀인데 지금 특검이 이제 저희를 전방위적으로 공격하고 있기 때문에 저희도 특수하게 상황을 비상한 상황으로 보고 지금 대응을 하고 있다고 이해하시면 될 것 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 네 국민의힘 의원, 어제 이 대통령의 시정연설에 전원 다 불참하지 않았습니까. 로텐더홀에서 이제 항의 시위만 했는데 박정훈 의원도 안 들어갔죠.



▶ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 그럼요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 일단 추경호 의원에 대한 특검의 구속영장 청구에 항의하기 위한 게 첫 번째 명분인데 추경호 의원에 대한 영장 청구와 대통령 시정연설을 좀 분리해서 생각해야 하는 것 아니냐 이런 비판도 좀 있더군요.



▶ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 그러니까 특검이 출발부터 일단은 지금 민주당이 추천한 조국혁신당하고 추천한 분들로만 구성이 됐고 그런 전례가 없어요, 특검이. 그래서 정치색을 띨 수밖에 없는 특검이고 그 특검이 사실 추경호 의원에 대한 영장을 보면은 대통령과 추경호 당시 원내대표가 공모를 했다는 근거가 전혀 없습니다, 영장에도. 그러기 때문에 무리하게 영장 청구를 한 거고 한덕수 총리도 그런 식으로 해서 영장이 기각되지 않았습니까? 그래서 우리 당을 내란당이라는 프레임에 가두기 위해서 지금 이런 일들이 벌어지고 있기 때문에 저희도 그냥 한가하게 대응할 수는 없죠. 그리고 대통령이 오시는 자리이기 때문에 저희의 항의하는 목소리를 전달할 수 있는, 저희로서는 좋은 기회가 되기 때문에 그런 방법을 저희가 선택했다고 그렇게 이해하시면 될 것 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 네. 추경호 의원도 구속되지 않을 자신이 있는지 불체포특권 포기도 시사를 했고 법조계에서도 추경호 의원에 대한 영장은 발부되지 않을 가능성이 높다는 전망이 더 많기는 합니다만 만약에 발부가 된다면, 국민의힘으로서는 상당히 큰 위기 아니겠습니까?



▶ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 발부가 된다면이라는 전제로 대화를 이어가기는 좀 어려울 것 같고요. 발부가 안 될 거예요. 왜냐하면 추경호 당시 원내대표가 대통령하고 2분간 통화했잖아요. 당시 윤석열 대통령하고. 그 뒤에 회의 장소를 당사에서 본회의장 옆에 있는 예결위장으로 바꿔요. 그러기 때문에 지금 표결을 방해하려고 했다는 의혹은 근거가 전혀 없고요. 그래서 저희 당이 그 얘기를 하죠. 우원식 당시 국회의장이 이재명 대표를 기다리기 위해서 오히려 시간을 끈 부분, 이 부분이 문제가 있는 것 아니냐. 만약에 투표 방해를 하려고 했다면 그 부분을 문제 삼아서 수사를 해야 한다는 게 저희 당 입장이었는데 당시 이재명 대통령이 숲에 1시간 숨어 있었다고 본인이 얘기를 했잖아요. 그러니까 들어올 때까지 오히려 기다리면서 투표가 지연이 된 상황이었기 때문에 지금 추경호 원내대표에 대한 영장은 기각되는 게 순리고, 만약에 발부가 된다면 굉장한 사법 불신을 자초할 거다. 그렇게 봅니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 민주당에서는 이제 국민의힘이 이른바 내란에 협력했다면서 위헌 정당 해산 심판 청구하겠다. 이런 얘기를 종종 하잖아요. 실제로..



▶ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 종종 하는 게 아니라 자주 하죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그럴 수 있다고 보십니까, 실제로.



▶ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 그런데 지금 계엄 끝나고 그런 지가 언제예요. 지금 아직까지도 내란 장사를 하고 있잖아요. 이게 지금 10.15 부동산 대책이 나온 뒤에 수도권 민심이 완전히 뒤바뀌고 있어요. 아마 편 앵커께서도 그런 상황을 지금 실감하고 계실 텐데 서울 지지율도 역전이 됐잖아요. 그럴 정도로 지금 수도권 민심이 흔들리고 있기 때문에 저희를 내란 정당으로 계속 가둬놓고 내년 6월 선거를 치르겠다는 선거 전략 차원이라고 저희는 보고 있고요. 그러기 때문에 저희가 이걸 순순히 응하면서 저쪽의 프레임에 그대로 말려 들어갈 수는 없는 거죠. 저희도 최선을 다해서 저항을 해야 되고 국민들로부터 부당한 지금 권력 행사가 이루어지면서 지금 자유민주주의 질서 자체가 지금 무너지고 있다는 걸 우리가 국민들에게 잘 알려야 하는 그런 위급한 상황입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 한쪽에서는 특검 수사에 대해서 불만도 있고 억울한 점도 있겠지만 이참에 그냥 특검 수사에 협조하고 계엄과 이른바 내란으로 규정짓는 행위들과 결별을 하고 당의 정체성을 좀 새로 정립하는 게 낫지 않느냐, 이런 이야기도 있던데요.



▶ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 아니 근데 저희가 협조 안 한 건 없어요. 당사자들 다 가서 출석하라고 그러면 출석해서 조사받고 다 하는 건데, 영장이 칠 수 있는 상황이 아닌데 영장을 쳐서 인신구속까지 하려고 하니까 저희들이 강하게 저항을 하는 거고 추경호 의원이 단순히 의원이 아니라 당시 원내대표를 하면서 우리 지도부를 이끌었던 분이기 때문에 만약에 추경호 원내대표를 부당하게 저렇게 구속을 하게 된다면 저희들은 더 비상하게 대응할 수밖에 없습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 네. 계엄 해제 표결 과정에서 추경호 원내대표와 대립했던 한동훈 전 대표의 반응도 눈에 띕니다. 잠깐 보겠습니다. 한동훈 전 대표, ‘최대한 많은 국민의힘 국회의원들이 계엄 해제 표결에 참여했어야 한다고 생각한다. 그렇게 되지 못해서 대단히 안타깝게 생각하지만, 계엄을 사전에 알거나 도운 것이 아닌 이상 국회의원이 계엄 해제 표결에 불참했다는 이유만으로 구속되어서는 안 된다.’ 이렇게 정면으로 반박을 했습니다. 한동훈 대표가 이 구속영장 기각되어야 한다. 한때 반목했던 사이인데 이렇게 나선 이유는 뭘까요?



▶ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 아니 반목했다고 하더라도 한동훈 전 대표는 우리 당의 중요한 리더 중의 한 명이잖아요. 저쪽에서 우리 당을 내란 정당으로 몰아서 지금 해산을 시키려고 하고, 그게 안 되더라도 선거 전략으로 그걸 쓰려고 한다면 우리 당의 리더로서 당연히 그걸 방어해야 하는 게 당연한 거죠. 그리고 지금 조금 전에도 말씀드렸지만 영장 청구나 지금 혐의 적용이나 이런 것들이 정치적인 의도에 의해서 진행되고 있다고 저희는 보고 있기 때문에 한 대표로서도 당연히 그렇게 방어하는 데 함께 힘을 모아야 한다고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 네 그런데 한동훈 대표에 또 반대하는 세력이 당내에 많이 있잖아요. 일각에서는 그러니까 한동훈 대표가 지방선거를 앞두고 일종의 화해 제스처 아니었냐. 이렇게 해석하는 시각도 있던데요.



▶ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 물론 정치인이라는 게 다 나름대로 속에 또 다른 생각들을 갖고, 또 이런 얘기들을 할 수도 있지만. 리더는요. 그런 거 일일이 다 계산하면서 일하다 보면 스텝이 오히려 꼬여요. 그래서 큰일을 닥쳤을 때 지금 중요한 게 뭐냐. 이걸 가지고 판단을 해서 지금 그렇게 발언을 한 것으로 저는 이해하고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 네. 한동훈 전 대표랑 친하시니까 한동훈 전 대표 얘기 좀 해보겠습니다. 한동훈 전 대표 이제 내년 지방선거엔 나가지 않겠다고 여러 차례 밝혔습니다만 요즘 굉장히 활동이 활발하고 광폭 행보예요. 심지어 새벽 배송을 놓고 토론회도 하고 여러 가지 정치 사안에 계속적으로 의견을 표명하고 있는데 일각에서는 이게 그러니까 지방선거에는 안 나가겠지만 지방선거 때문에 보궐선거가 생길 수 있지 않습니까? 보궐선거에 나가서 이른바 국회의원의 신분을 획득하고 안정적인 기반을 잡으려 한다, 이런 분석도 있더군요.



▶ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 그러니까 한동훈 전 대표는 일단은 비대위원장만 해보고 당대표만 해봤지, 국회의원을 해보지 않았기 때문에.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 정치의 본질은 사실 갈등을 조정하는 부분이거든요. 이제 원내에 들어와서 그런 부분들을 실제 경험을 해보고 그런 다음에 본인의 다른 이제 꿈을 키워가는 부분에 있어서 이제 그런 것들이 밑거름이 돼야 하는 것이기 때문에 이번에 지방선거에 출마하시는 분들 때문에 보궐선거가 생길 가능성이 높고 그 자리에 출마해서 당선이 돼서 그렇게 경험을 해봐야 한다. 그리고 그 과정을 통하면요. 지금 탄핵에 한동훈 대표가 앞장섰기 때문에 우리 당 지지자들이 많이 한동훈 대표를 미워하는 게 분명히 있거든요. 그걸 부인할 수는 없어요. 그런데 그런 과정을 통해서 원내로 다시 들어오고 민주당하고 싸우는 과정을 보여준다면 또 그런 미움들을 덜어낼 수 있는 중요한 계기가 되거든요. 그래서 저는 개인적으로는 이번 보궐선거에 출마해서 원내에 들어오면 좋겠다는 생각을 갖고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그렇게 권하고 계십니까?



▶ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 그런 대화도 나누기는 했습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 일각에서는 구체적인 지역구까지 찍어서 부산에서 지금 전재수 의원이 해수부 장관인데 부산시장으로 나가면 그 자리가 비지 않겠느냐. 부산 북구 갑인가요?



▶ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 네 그런 얘기하시는 분들 있어요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그래서 조국혁신당의 조국 비대위원장도 거기 나오고 한동훈 전 대표도 같이 나와서 부산에서 조국 대 한동훈의 빅매치가 벌어지는 것 아니냐, 이렇게 좀 추측을 하시는 분이..



▶ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 한동훈 대표 입장에서는 만약에 부산에 그렇게 해서 교두보를 마련한다면 길게 본다면 다음 대선까지 본다면 의미 있는 도전이겠죠. 그런데 민주당에서 그렇게 하겠습니까? 거기 자칫하면 엔티가 분명히 많은 조국 후보를 거기다가 조국 대표를 거기다 내겠어요, 후보로. 그러니까 조국혁신당에서 후보를 내면 민주당이 그거를 후보를 내지 않아야 하는 거잖아요. 이제 그런 결정을 하기가 민주당으로서는 부담이 크죠. 왜냐하면 다른 지역 다 이겼는데 그 지역 지면은 선거 이겼다 소리를 못 하잖아요. 그러기 때문에 저는 민주당에서 굉장히 그건 부담스러운 대진표다, 저는 그렇게 봅니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 내년 6월입니다만 시간이 금방 갑니다, 좀 지켜보도록 하죠. 민주당 얘기도 좀 짚어보죠. 국정 안정법 이른바 재판 중지법을 민주당에서 약간의 논란 끝에 처리하지 않았습니까. 대통령실에서 이제 불만도 공개적으로 표시를 했고요. 이 논란은 어떻게 보고 계세요?



▶ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 지금 대통령이 원래 임기 초에는 당을 장악하는 게 제일 중요해요. 당을 장악해야지만 거기서 입법 활동, 대통령이 추진하는 어떤 여러 가지 정책들을 실질적으로 집행할 수 있는 건데 지금 정청래 대표하고의 묘한 기류 때문에 당 장악이 안 되고 있다는 게 이번에 국정 안정법이라고 표현한 재판 중지법. 그 부분에서 극명하게 드러났다고 봅니다. 그리고 조금 전에 이제 토론에서도 나오던데 부산시당 위원장 문제도 그렇고 지금 두 사람과의 갈등이 저는 앞으로 민주당이 굉장히 분열할 수 있는 그런 어떤 촉매제 같은 그런 게 될 것 같다는 생각이 들고요. 그리고 대통령이 저렇게 당을 계속 장악을 못 한다면 당을 장악할 수 있는 극단적인 생각을 할 수밖에 없어요. 예를 들어 윤석열 대통령 때 김기현 대표를 만드는 과정에서 여러 가지 무리수가 있었다는 논란이 있었잖아요. 그런 식으로 지금 총리를 하고 있는 김민석 총리를 당권을 맡는 상황으로 지금 생각을 바꿀 가능성도 저는 있다고 봅니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 여러 가지 가능성이 지금 개진이 되고 있군요. 이제 종합감사 끝으로 사실상 국감이 마무리됐습니다. 그래서 이 자리에도 나오실 수 있었던 건데 국감 과정에서 제일 기억에 남는 부분은 어떤 부분인가요?



▶ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 저는 최민희 위원장의 어떤 여러 가지 논란을 제가 이제 국감장에서 문제를 제기했고 거기서 또 처음 제기했을 때 양자역학이라는 조금 황당한 답변을 하면서 이 논란이 커져 버렸잖아요. 본인이 이제 사실은 그때 사과하고 덮었으면 그냥 결혼식이기 때문에 대충 넘어갈 수도 있는 상황이었는데 본인이 기름을 부으면서 이게 논란이 커졌고 제가 마지막 순간까지 그 문제는 집중적으로 좀 물고 늘어졌었는데 아마 저도 사실은 그런 생각을 좀 했어요. 결혼식 문제잖아요. 그러기 때문에 너무 가혹한 잣대를 들이대기가 좀 어렵다는 생각은 했습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 당사자인 딸도 있고 경사이기도 한데.



▶ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 그런데 최민희 위원장이 너무 저희 당과 또 저희 지지자들을 짓밟았다고 저는 생각했어요. 그 독재를 통해서, 과방위 독재를 통해서. 그래서 이 부분은 반드시 문제 삼아서 최민희 위원장이 그 부분에 대한 책임을 지게 해야겠다는 게 제 확실한 소신이었고요. 그 소신 가지고 좀 마음은 힘들었지만 끝까지 밀어붙였다고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그래서 저희가 그 사안 관련해서 영상을 좀 준비해 봤습니다. 보고 대담 이어가 보죠. // 최민희 국회 과방위원장 계속 이제 사과가 아닌 해명을 하다가 결국은 사과했는데 박정훈 의원은 계속 최민희 과방위 위원장의 사퇴를 요구한다는 입장인가요?



▶ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 그럼요, 사퇴해야 해요. 왜냐하면 지금 경향신문, 한겨레신문 다 전부 다 요구했잖아요. 사퇴를 사설로 요구했습니다. 그리고 기자협회 또 미디어오늘, 그러니까 진영과 관계없이 국민 다수가 최민희 위원장의 처신이 부적절했다고 판단하고 있다고 저는 생각해요. 그러기 때문에 그거에 대해서는 책임을 본인이 져야 한다고 봅니다. 그리고 본인이 돈을 우리 일반적인 기준보다 훨씬 더 많은 돈을 피감기관으로부터 받은 것들이 드러나지 않았습니까. 그러기 때문에 본인이 그에 대해서는 법적 책임도 저는 져야 한다고 보고요. 우리 당에서는 또 의원직 사퇴까지 해야 한다는 목소리도 있는데 지금 분위기를 보니까 민주당에서는 정청래 대표가 되는 과정에서 최민희 의원이 많이 도왔나 보더라고요. 그래서 강제로 밀어내고 이러지는 않으려고 하는 분위기 같던데, 그 책임은 결국에는 그러면 민주당이 다 받게 되지 않을까 그런 생각을 해요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 사퇴를 요구하시는 이유가 딸의 결혼식뿐만은 아니죠.



▶ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 첫 번째는 결혼식 문제였고, 두 번째는 MBC 방송에서 보고를 비공개로 받는데 보도본부장을 나가라고 했잖아요. 그것도 본인과 관련된 보도에 대해서 그걸 지적하니까 그거는 개별 사안에 그렇게 말씀하시는 건 좋지 않다고 얘기를 했는데도 그러니까 나가라 이렇게 했단 말이에요. 그건 굉장히 과방위원장의 직위를 본인이 남용한 거예요. 그러니까 독재적 발상을 머릿속에 갖고 있기 때문에 그런 식의 대응이 나왔다고 저는 봅니다. 그리고 그동안 1년 6개월 동안 저희 과방위를 독재의, 아주 최민희 독재의 왕국으로 만들어놨어요. 그래서 모든 법안을 저희와 상의 없이 처리하는 그런 모습을 보여왔기 때문에 자격이 없다고 저는 생각해요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 최민희 위원장도 그렇고, 민주당도 그렇고 최민희 과방위원장을 사퇴시킬 생각은 별로 없어 보이는데 그렇다면 계속 사퇴하지 않는다면 국민의힘은 어떻게 대응할 계획인가요?



▶ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 계속 사퇴를 요구하는 수밖에 없죠. 저희가 소수당이기 때문에 국민의 여론에 호소하고, 지금 이 자리에서도 제가 이렇게 말씀드리는 거 아니겠습니까. 국민이 원하지 않는다는 게 목소리가 강해지면 민주당도 부담이 돼요. 민주당도 그걸 계속 껴안고 갈 수가 없거든요. 민주당이 지금 의사결정 구조가 소위 말하는 개딸에 의해서 결정이 되는 구조이기 때문에 그분들의 눈치만 보고 일반 국민의 눈치를 상대적으로 덜 보는 구조에 있기 때문에 이런 문제들이 금방 해결이 안 되는데 예전 민주당 같으면 이런 문제가 불거졌을 때 벌써 해결했어요. 스스로 내려올 수 있도록 길을 열어주고 주변에서도 그렇게 독려하고 이렇게 됐었을 텐데 지금은 그냥 개딸들 눈치만 보면서 대응을 안 하고 있는 그런 상황이 아닌가 싶습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 국감에서 김현지 대통령실 부속실장에 대한 문제도 계속 제기하셨는데, 결국 이번 국감에서 김현지 부속실장의 증인 채택은 무산이 된 셈이죠.



▶ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 그렇죠. 사실 김현지 실장은 이 정부의 실세라는 데 사실 여당 의원들도 상당 부분 수긍합니다. 얘기를 해보면. 그런데 김현지 실장이 제가 기자회견을 두 번 했는데 첫 번째는 판결문에서 2개의 판결문을 통해서 하나는 전과가 있었다는 것. 폭력 관련 전과가 있었다는 것. 의회 난동이 있었잖아요. 성남시 의회에서. 그거 관련해서 벌금 100만 원 받은 판결문을 제가 입수를 해서 공개를 했고 또 한 번은 전화기를 교체한 내역을 저희가 국감 자료로 받아서 2개월 만에 교체하는 것, 국감 직전에 교체했다가 다시 교체하고 유심을 바꿔 끼고 하는 것들 이런 것들을

공개했는데 이것에 대해서 민주당에서 나서서 방어 하는 과정에서 여러 가지 논란이 생긴 거예요. 저는 김현지 실장의 실체가 뭔지 우리 국민이 상당히 궁금해하고 있다고 봅니다. 최순실 논란 때도 그랬고요. 왜냐하면 비선에서 뭔가 권한이 없는 사람이 권력을 행사하면 잘못된 방향으로 갈 수밖에 없고 그걸 견제할 방법이 없어요. 그러기 때문에 국민께서는 이 실체가 뭔지 궁금해합니다. 그리고 두 사람 사이의 관계가 뭔지, 왜냐하면 이 관계를 통해서 김현지 실장의 힘이 나오기 때문에 이 관계가 뭔지에 대해서 국민은 많은 관심을 갖고 있어요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 김현지 실장을 비선이라고 하기에는 대통령실의 공식 직함을 갖고 있는 총무비서관도 했고, 지금 현재 공식 직함인 부속실장 아니겠습니까. 비선은 아니죠.



▶ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 그런 비선이라고 저희가 얘기하는 이유가 있어요. 뭐냐 하면 예를 들어 지금 강훈식 비서실장 같은 경우에 원래는 다른 분이었다는 거잖아요. 내정이 돼 있었는데 김현지 실장하고 캠프에서부터 강훈식 실장이 호흡을 맞추다 보니까 그게 김현지 실장이 바꿨다는 얘기가 있었어요, 실제로. 그런 식의 얘기 또 정부 부처의 국장 인사에도 직접 관여해서 장관한테 전화를 걸었다는 그런 얘기까지도 나오고 있는 상황. 이런 것들은 총무비서관이 할 역할도 아니었고 더군다나 부속실장이 할 역할도 아닙니다. 그러니까 자기에게 주어진 역할을 하지 않고 그걸 뛰어넘는 역할을 하게 되면 그건 비선이 되는 겁니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 앞으로도 계속 김현지 실장에 대한 문제를 제기하실 계획인 것 같군요.



▶ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 당연하죠. 국민이 관심 있어 하시잖아요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 과방위 국감 과정에서 지금 민주당 김우영 의원하고 좀 싸우셨습니다. 결국 서로 폭로도 하고 나중에 화해했는데.



▶ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 저는 태어나서 한 번도 욕을 해본 적이 없어요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 화해는 하셨는데 실제로 뭐 마음까지 다 깔끔하게 화해 마무리하신 건가요?



▶ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 제가 그냥 사과하네, 안 하네 갖고 사실 공방이 좀 있었는데 제가 그랬어요. 저는 김우영 의원님의 인격을 믿고 제가 먼저 사과를 하겠다. 이렇게 말씀을 드렸고 지금 보면 제가 반갑게 와서 말씀하는데 제가 워낙 최민희 위원장에 대해서 강하게 문제 제기하다 보니까 최민희 위원장하고 상대적으로 가까운 김우영 의원께서 좀 불편해하시는 것 같은데 그건 소수 야당의 역할이나 이런 것들도 좀 감안해서 판단해 주셨으면 좋겠어요. 김우영 의원이 처음에 문제 제기를 저희 문자를 공개한 게 제 번호까지 다 공개했잖아요. 공개한 게 김현지 실장에 대해서 제가 기자회견 한 거에 불만을 품었다고 스스로 얘기를 했습니다. 보도가 다 됐고요. 그러니까 지금이라도 조금 이렇게 마음 편하게 생각하시고 저는 어쨌든 김우영 의원님께 굉장히 죄송한 마음을 말씀드렸어요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 의원들끼리 이렇게 싸우는 거 보면 국민 마음이 좀 불편합니다. 싸우지 마십시오.



▶ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 국민 여러분께도 다시 한번 제가 사과드리겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 국민의힘 박정훈 의원 만났습니다. 고맙습니다.



▶ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 고맙습니다.



