[여담야담] '친명 영입인사 컷오프' 후폭풍…"정청래, 결자해지하라"

[편상욱의 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 장윤미 더불어민주당 대변인, 송영훈 전 국민의힘 대변인

--------------------------------------------



● '친명' 컷오프 후폭풍 / ● 명청갈등 본격화하나



장윤미 / 더불어민주당 대변인

"명·청 갈등 아냐‥시정연설서 대통령-당대표 조우에서도 당정 화합 강조 보여"



송영훈 / 전 국민의힘 대변인

"조강특위는 당대표 영향력 강해…특위에서 독립적으로 결정했다는 건 설득력 부족"



▷ 편상욱 / 앵커 : 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 친명계로 분류되는 유동철 더민주혁신회의 공동 상임대표가 오늘 기자회견을 열고 정청래 대표를 비판했습니다. 지난달에 있었던 민주당 부산시당 위원장 경선 과정이 불공정했다는 건데요. 먼저 유 대표의 기자회견 내용부터 보고 오겠습니다. // 유동철 대표의 기자회견 소식에 민주당은 원칙에 따랐을 뿐이라고 반박했습니다. // 송영훈 대변인께서 말씀하시기 더 편할 것 같은데 유동철 대표라는 분은 지난 총선 때 이재명 대통령이 직접 영입한 인재입니다. 그런데 이번 부산시장 경선에서 컷오프 돼 버렸어요. 지금 현재 여당 내에서 명청 갈등 그러니까 이재명 대통령과 정청래 대표의 갈등설이 불거지고 있는 상황에서 정청래 대표가 부당하게 이른바 친명계 인사를 배제한 것 아니냐 이런 추측이에요.



▶ 송영훈 / 전 국민의힘 대변인 : 정가에서는 이른바 명청 교체기라고 하는 용어도 사용하고 있지 않습니까. 그 정도로 대통령의 집권 1년 차치고는 매우 이례적으로 대통령과 여당 대표 간의 갈등이 심각하게 존재하고 있는 상황이다. 국민의힘에서 보기에는 그렇게 평가합니다. 특히나 저 부산시당 위원장이라고 하는 자리는 굉장히 중요한 자리입니다. 왜냐하면 지방선거를 앞두고 선출되는 시당 위원장은 지방의원 그리고 지방선거의 공천을 주관하기 때문입니다. 그래서 굉장히 영향력이 있는 자리인데 저기에 이재명 대통령의 민주당 대표 시절 영입 인사이자 친명계 최대 조직으로 평가받는 더민주전국혁신회의의 공동대표 아니겠습니까. 그런 인사를 컷오프 시켰다고 하는 것은 결국 부산 지역에서의 이번 지방선거 공천에서 친명계 입김을 배제하겠다. 나아가서 현재 당권을 가지고 있는 정청래 대표를 위시한 지도부가 공천에 많이 관여하겠다는 시그널로 해석됩니다. 그렇기 때문에 유동철 전 후보도 저렇게 강경하게 반발하고 당대표 특보라고 하는 자리도 거절한 것으로 보이거든요. 그리고 저렇게 공개적으로 기자회견을 할 정도라면 저 논란이 쉽게 수그러들지 않을 것으로 보입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 일단 각종 법안 처리 과정에서도 대통령실과 그리고 민주당의 엇박자가 좀 불거지 않았었습니까. 지난 재판중지법 같은 경우도 그랬고요. 유동철 대표 기자회견을 기점으로 해서 이른바 명청 갈등이 더 불거진 것 아니냐 이런 걱정도 좀 있죠.



▶ 장윤미 / 더불어민주당 대변인 : 그렇지는 않을 겁니다. 시정연설 때 정청래 대표가 이 대통령을 조우했을 때 그 상황과 관련해서도 상당히 뭐랄까, 당과 정이 하나가 돼서 가겠다는 부분은 끊임없이 강조를 하고 있는 부분이 있고 그리고 이 부분도 어느 누구도 본인이 정치권에서 컷오프를 당하게 됐을 때 불만이 없는 분이 어디 계시겠습니까. 아마 이분의 직책이 더민주혁신회의의 대표다 보니까 그 상징적인 인물이라고 더 부각되는 측면이 있는데 이건 당대표의 손을 떠나서 조강특위에서 원칙에 따라서 당헌당규에 따라서 조치를 했다는 점 다시 한번 말씀드리고자 합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 송영훈 대변인이 객관적으로 보시기는 어떻습니까. 유동철 대표의 부산시당 위원장 경선 과정 공정했습니까. 아니면 억울한 겁니까?



▶ 송영훈 / 전 국민의힘 대변인 : 여야를 막론하고 조직강화특별위원회 그러니까 조강특위라고 하는 조직은 당대표의 영향력이 굉장히 많이 좌우합니다. 그렇기 때문에 정당에서 전당대회를 통해서 당대표를 뽑을 때 여러 가지 세력들 간의 합종연횡도 일어나는 것이고요. 그렇기 때문에 조강특위에서 독립적으로 결정했다라고 하는 말을 아마 민주당원들도 많이 수긍하지 않을 겁니다. 왜냐하면 민주당 권리당원들이 굉장히 정치에 관심이 많은 고관여층 위주로 되어 있거든요. 그래서 설득력을 얻기가 부족해 보이고 또 저런 기자회견을 했을 때 당내에서 컷오프 당할 만한 인물이 맞다고 생각하면 저런 기자회견이 어떤 반향이 있겠습니까. 마지막으로 한 가지 짚어볼 것은 정청래 대표가 당대표가 된 뒤에 이른바 당원주권주의를 굉장히 많이 내세웁니다만 한편으로 우리 정치권에서 저런 유의 이해하기 어려운 컷오프가 있을 때 보이지 않는 손이라고 하는 용어를 많이 사용합니다. 그 보이지 않는 손의 범주 내에서의 당원 주권이라고 하면 그것이 온전한 당원 주권이겠는가. 지금 민주당원들도 저 장면을 보면서 굉장히 생각이 많을 것으로 생각됩니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 유동철 대표 기자회견 자리에서 정청래 대표가 컷오프 된 날 당대표 특보 자리를 제안했다고 해요. 특보 자리를 왜 제안한 건가요?



▶ 장윤미 / 더불어민주당 대변인 : 이 부분과 관련해서는 갈등으로 노정되고 있는 부분이 있어서 그런 화합을 한다면 당대표와 같이 일을 할 수 있는 그런 제안을 했던 것이 그 연장선상에서 당 대표의 제안이 있었던 것 같고요. 다만 그 부분과 관련해서 본인이 수락하지는 않았습니다만 컷오프에 대한 불만을 가졌을 때 이것을 당에 대해서 어떻게 보면 부담을 지우는 방향으로 문제 제기를 하는 것. 물론 개인의 불만은 있을 수 있겠습니다만 이 부분을 마치 친명 대 무슨 모에 이런 구도 속에서 읽히도록 의도하는 건 당인의 자세는 아닌 것 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 장윤미 민주당 대변인, 송영훈 전 국민의힘 대변인과 함께했습니다. 두 분 수고하셨습니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스편집부)