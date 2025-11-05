KBO, 울산광역시와 퓨처스리그 참가 협약 체결

▲ KBO와 울산시 퓨처스리그 참가 협약식

KBO와 울산광역시는 5일 울산시청에서 KBO 퓨처스리그 참가 협약을 맺었습니다.이번 협약을 통해 울산시는 2026년 KBO 퓨처스리그 참가를 위한 선수단 구성과 행정 절차를 KBO와 협의해 추진해 나갈 예정입니다.또 문수야구장 관중석과 실내 연습장을 증설하고, 유스호스텔을 2027년까지 완공하는 등 안정적인 퓨처스리그 팀 운영 기반을 갖출 계획입니다.KBO는 "이번 협약이 지방자치단체가 주체가 돼 프로야구에 참여하는 의미 있는 사례"라며 "야구 저변 확대와 선수, 코칭스태프, 프런트 등 다양한 분야의 고용 창출 등을 통한 지역 경제 활성화, 지역민들의 스포츠 관람 및 문화 향유 기회를 더 넓히는 계기될 것"이라고 기대했습니다.KBO 이사회를 통해 울산시 합류가 확정되면 퓨처스(2군)리그 남부리그에 편성될 예정이며 2026 시즌부터 퓨처스리그는 북부와 남부리그 모두 6개 팀 체제로 재편됩니다.김두겸 울산광역시장은 "야구 열기가 점점 더 높아지는 울산시가 프로야구의 새로운 거점으로 자리 잡으며 많은 시민이 야구 관람을 통한 건전한 여가 문화를 만들어 가도록 하겠다"고 말했습니다.허구연 KBO 총재 역시 "울산시의 퓨처스리그 참여가 한국 야구의 지속 가능한 발전에 중요한 전환점이 될 것"이라고 강조했습니다.(사진=KBO 제공, 연합뉴스)