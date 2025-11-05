코스피 낙폭 2.85%로 4,000대 마감…코스닥도 급락해 900선 턱걸이

▲ 코스피가 급락한 5일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다. 이날 코스피지수는 전장보다 117.32포인트(2.85%) 내린 4,004.42에, 코스닥지수는 24.68포인트(2.66%) 하락한 901.89에 장을 마감했다.

코스피가 오늘(5일) 2.8% 넘게 내려 4,000선에서 장을 마쳤습니다.이날 코스피는 전장보다 117.32포인트(2.85%) 떨어진 4,004.42에 거래를 마치며 전날에 이어 이틀 연속 하락세를 보였습니다.이날 종가 기준 코스피 낙폭은 정부의 세제 개편안에 대한 실망감에 증시가 급락했던 지난 8월 1일(126.03포인트) 이후 3개월 만에 가장 컸습니다.전장보다 66.27포인트(1.61%) 내린 4,055.47로 출발한 지수는 곧바로 3,900대로 내려왔다가 낙폭을 키워 한때 3,867.81까지 밀려났습니다.그러나 개인이 2조 원 넘게 순매수하며 낙폭을 줄여 종가 기준 4,000선은 회복했습니다.코스닥지수도 전장보다 24.68포인트(2.66%) 하락한 901.89에 장을 마치며 4거래일 만에 내림세로 돌아섰습니다.(사진=연합뉴스)