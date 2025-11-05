욕, 주먹질, 소변까지 '온갖 추태'…분노한 인니 "이게 한국인 현실"

운전 중인 택시기사를 향해 휴대전화를 집어던지고, 주먹으로 내려치며 악다구니를 쓰는 한 남성.



어떤 이유에서인지 연신 욕설을 내뱉으며 택시기사를 위협합니다.



인도네시아 자카르타에서 한국인으로 추정되는 남성이 난동을 부리는 모습이 온라인에 공개돼 현지에서 비판이 일고 있습니다.



현지 시간 지난달 30일 자카르타 남부 안타사리 고가도로에서 촬영된 택시 내부 블랙박스 영상에는 이 남성이 택시기사를 향해 욕설을 퍼붓고 소리를 지르는 등 난동을 부렸습니다.



영상에 따르면 교통이 극심하게 정체된 상황에서 남성은 몸부림을 치며 택시기사에게 위협을 가했습니다.



이어 소변이 급하다며 택시기사의 생수병에 소변을 보기도 했습니다.



이후에도 남성은 계속해서 "호텔로 돌아가자" "배고프다"라고 소리를 질렀고, 택시기사가 차량 실내등을 켜자 "야" "꺼"라는 등 한국어로 거칠게 반응했습니다.



해당 영상이 온라인에 급속히 퍼지면서 현지 보도까지 이어지자 인도네시아 내 비판이 커지고 있습니다.



현지 누리꾼들은 "자카르타의 교통 체증은 현지인도 고통스럽지만, 남성이 지나치다"라고 지적했습니다.



또 "인종 차별하는 한국" "K드라마는 다 허구, 이게 한국인의 현실"이라는 반응까지 나오고 있습니다.



이뿐만 아니라 같은 남성으로 추정되는 인물이 지난 1일 자카르타의 한 한식당에서 또다시 폭력을 행사했다는 목격담도 나왔습니다.



목격담에 따르면 이 남성은 식당에 들어와 음식을 주문하자마자 그릇과 접시를 깨뜨리고 이를 말리는 직원에게 폭력을 휘두른 것으로 전해졌습니다.



이어 팬트리와 밥솥을 부수고 밥을 먹은 뒤 토해내는 등 기행을 이어갔습니다.



결국 식당 보안요원과 한국인 업주가 나서 그를 제압한 것으로 알려졌습니다.



사건이 SNS에 공개된 뒤 해당 식당 측은 "나도 같은 남성에게 피해를 입었다는 제보가 잇따르고 있다"고 밝혔습니다.



(기획 : 김성화, 영상편집 : 김수영, 화면 출처 : 틱톡 @kang.burhan0, 제작 : 디지털뉴스편집부)