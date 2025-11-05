'어쩔수가없다', SCAD 사바나 영화제 국제 관객상 수상

이미지 확대하기

영화 '어쩔수가없다'가 국제영화제에서 연일 낭보를 전해오고 있다.'어쩔수가없다'는 제28회 SCAD 사바나 영화제에서 박찬욱 감독이 국제 오뙤르상(International Auteur Award)을 수상한 데 이어, 국제 관객상(International Audience Award)을 수상했다.앞서 제82회 베니스국제영화제 경쟁 부문에 한국영화 13년 만에 초청된 것을 시작으로, 토론토국제영화제에서 국제 관객상, 이병헌이 특별 공로상(Special Tribute Award)을 수상하며 전 세계적인 주목을 받았다. 이후 뉴욕영화제, 런던 국제영화제에 잇따라 초청되며 그 위상을 공고히 했다.뿐만 아니라, 시체스영화제에서 감독상, 뉴포트비치 필름 페스티벌에서 박찬욱 감독이 글로벌 임팩트상(Global Impact Award), 이병헌이 아티스트 오브 디스팅션상(Artist of Distinction Award), 마이애미 국제영화제에서 박찬욱 감독이 공로상(Precious Gem Award)을 수상하고, 아카데미 시상식의 전초전이라 불리는 고담 어워즈에서 국제장편영화상, 각색상, 주연상까지 세 부문 후보에 오르며 뜨거운 관심을 입증했다.해외 유수 영화제에서 독보적인 행보를 이어가고 있는 '어쩔수가없다'는 로튼 토마토(Rotten Tomatoes) 리뷰가 78건이 쌓일 동안, 신선도 100%를 굳건히 유지하며 호평을 받고 있다.오는 12월부터 본격적인 미국 아카데미 레이스가 시작되는 만큼 연이은 국제영화제에서의 수상 소식은 향후 전망을 더욱 밝게 한다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)