태릉국제스케이트장, 올겨울에도 일반에 개방…다양한 프로그램 운영

▲ 일반에 개방하는 태릉국제스케이트장

대한체육회가 서울 노원구 태릉국제스케이트장을 올겨울에도 일반인에게 개방하고 다채로운 프로그램을 운영한다고 밝혔습니다.태릉국제스케이트장은 국내에서 유일하게 400ｍ 국제 규격을 갖춘 스피드스케이팅장으로, 국가대표 선수들의 훈련장이자 동계스포츠 저변 확대를 위한 생활체육 공간으로 활용되고 있습니다.대한체육회는 태릉국제스케이트장을 '스포츠와 일상이 만나는 공공 빙상장'이자 '한국 빙상 종목 발전의 중심지'로 운영한다는 계획입니다.이용 요금은 입장료와 대여료를 포함해 어린이 7천800원, 성인 8천800원이고 하루 종일 이용할 수 있습니다.빙상장 내부에서는 매점과 카페가 운영되고, 2층에 위치한 한국체육박물관은 무료로 관람할 수 있습니다.또한 7세 이상 어린이를 포함한 성인을 대상으로 스피드스케이팅 및 피겨스케이팅 정규 강습 프로그램도 운영합니다.대한체육회는 "2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽을 앞두고 더 많은 국민이 빙상 체험 기회를 누리길 바란다"며 "서울 도심 속 겨울 스포츠의 매력을 만끽할 수 있는 공간으로 자리매김하도록 노력할 것"이라고 전했습니다.입장 및 운영 일정, 강습 프로그램 등 자세한 정보는 태릉국제스케이트장 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.(사진=대한체육회 제공, 연합뉴스)