[스토브리그] 최민희, 마지막 치트키까지 꺼내길래…"아, 곧 사퇴하겠구나 했는데 버티기 수순이잖아요!"(feat. 천하람 개혁신당 원내대표)

이재명 정부의 첫 국정감사가 내일(6일) 종료됩니다. 국감 내내 논란이 됐던 최민희 과방위원장, '국감 끝난 뒤에 정리하겠다'고 했던 민주당, 달라진 입장이 나올까요?

최 위원장에 대한 수사가 필요하다! 강하게 주장한 천하람 개혁신당 원내대표는 SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에 출연해 법리적으로 놓고 보면 수사가 가능하다며 다시 한번 수사의 필요성을 강조했습니다. 그러면서 '마지막 치트키까지 써가며 끝까지 자리를 지키는 게 과연 맞는 건가'라며 현타가 온 모습을 보이기도 했는데요. 천 원내대표도 고개를 절레절레한 포인트는 무엇이었을까요? 영상으로 확인해보시죠.



