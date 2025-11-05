[스토브리그] 정청래 향한 경고? "엄청난 자기 장사 정치" vs "당에 덮어 씌운 것" (feat. 천하람 개혁신당 원내대표)

이른바 국정안정법으로 명명했던 재판중지법을 두고 대통령실과 민주당이 다시 한번 엇박자를 냈습니다. 양쪽 모두 수습에 나서는 분위기이기는 하지만 정청래 대표 체제가 들어선 후 당정 엇박자 사례가 부쩍 자주 포착되는데요.

SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에 출연한 천하람 개혁신당 원내대표는 자신이 이재명 대통령이라면 하자고 했던 사람을 불러서 '조인트를 깠을 거다' '때리고 싶을 정도로 격노했을 것'이라고 말했는데요. 그렇다면 과연 조인트의 대상은 누구라고 콕 집었을까요? 그 내용은 영상으로 확인해보시죠!



