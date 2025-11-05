뉴스

[스토브리그] 국힘 향해 이 대통령 "허전하군요" vs 상복 시위 "이제 전쟁이다" 직접 보니 어땠습니까? (feat. 천하람 개혁신당 원내대표)

정유미 기자
작성 2025.11.05
이재명 대통령이 내년도 정부 예산안의 신속한 처리를 당부하는 시정연설을 했습니다. 하지만 국민의힘이 특검의 추경호 의원 구속영장 청구에 반발하며 불참하면서 시정연설은 '반쪽'으로 진행됐는데요. 국힘 의원들은 국회에 들어서는 이 대통령을 향해 "꺼져라" "범죄자" "재판받으라!"고 소리치기도 했습니다. SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'는 천하람 개혁신당 원내대표와 함께 합니다. 국회에서 직접 본 시정연설 분위기는 어땠을까요? 이재명 정부의 첫 예산안, 그리고 첫 국감에 몇 점을 줄까요? 개혁신당의 지방선거 준비는 잘 되고 있는지도 물어보겠습니다.

