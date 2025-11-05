런던아시아영화제 수상 쾌거 '중간계', 오늘(5일)부터 IPTV 극장 동시 서비스

이미지 확대하기

국내 최초 AI 활용 장편 영화 '중간계' PART1이 오늘(5일)부터 IPTV 극장 동시 서비스 시작한다.'중간계' PART1은 이승과 저승 사이 '중간계'에 갇힌 사람들과 그 영혼을 소멸시키려는 저승사자들 간의 추격 액션 블록버스터. '파인: 촌뜨기들', '카지노', '범죄도시' 등으로 유명한 강윤성 감독이 연출했다.이 작품은 최근 폐막한 제10회 런던아시아영화제에서 'Future of Asian Cinema Award'를 수상하며 화제를 모았다. 런던아시아영화제는 한국을 비롯해 유럽을 대표하는 아시아 영화제로 아시아 각국의 창의적이고 도전적인 작품을 소개하는 곳이다.'중간계' PART1은 세계에서도 사례를 찾아보기 힘든 AI 활용 영화로 그 가치를 인정받아 수상까지 이어졌다. 심사단은 "강윤성 감독의 '중간계' PART1은 AI 기술을 전면적으로 도입해, 삶과 죽음의 경계를 환상적 메트로폴리스로 재창조한 한국 최초의 시도다. LEAFF(런던아시아영화제)는 이 선구적 비전이 아시아 영화의 새로운 지평을 열 것이라 확신하며, 10주년을 기념해 강윤성 감독에게 'Future of Asian Cinema Award'를 수여한다"라고 전했다.이처럼 해외에서도 그 가치를 인정받은 '중간계' PART1이 오늘(5일)부터 IPTV 및 VOD 극장 동시 서비스로 관객들을 찾아간다. 전국 CGV와 SK Btv, LG U+tv, 홈초이스, KT Skylife, 쿠팡플레이, 웹하드, 구글 플레이스토어, 씨네폭스, Wavve, 왓챠 등 온라인 및 모바일 플랫폼에서 만나볼 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)