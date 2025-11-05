코스피 장중 3,900선 붕괴…7개월 만에 '사이드카' 발동

<앵커>



파죽지세로 치솟던 코스피가 이틀 연속 급락하면서 장중한때 3,900선까지 무너졌습니다. 장초반에 프로그램 매도 호가 효력을 일시 정지하는 사이드카가 발동되기도 했는데, 개인들의 매수세가 유입되면서 지금은 하락폭을 상당부분 회복했습니다.



이태권 기자입니다.



<기자>



어제(4일) 100포인트 이상 빠지며 급락장을 연출했던 코스피가, 오늘도 2거래일 연속 급락세를 보였습니다.



전장보다 66.27포인트 내린 4,055.47로 장을 시작한 코스피는 이후 낙폭을 키우며 장중 한때 3,860선까지 떨어졌습니다.



지난달 27일 4,000선을 돌파한 지 7거래일 만에 4,000선이 무너진 겁니다.



한국거래소는 오전 9시 46분, 코스피 200 선물 지수가 5.2% 급락하자 프로그램 매도호가 효력을 일시 중지하는 사이드카를 발동하기도 했습니다.



사이드카 발동은 지난 4월 7일 이후 7개월 만입니다.



다만 개인이 2조 원 넘게 순매수에 나서면서 오후 들어 낙폭을 만회해 4,000선에서 등락을 반복하고 있습니다.



지수 하방압력을 키운 건 강하게 이어지고 있는 외국인 매도세입니다.



외국인은 어제 2조 2천억 원을 순매도한 데 이어, 오늘도 2조 2천억 원 넘는 순매도를 보이고 있습니다.



그동안 코스피 상승을 주도해왔던 반도체 대형주들의 하락세도 두드러져, 삼성전자는 장중 7% 넘게 빠지며 한 때 10만 전자가 깨졌고, 하이닉스도 8% 이상 급락하며 53만 원대까지 밀리기도 했습니다.



간밤 뉴욕증시가 AI 관련 기술주 중심으로 고평가 논란이 이어지며 일제히 하락한데다, 미국 연방준비제도의 금리 경로 불확실성이 확대된 점도 투자 심리를 위축시켰다는 분석입니다.



이런 요인으로 오늘 원 달러 환율도 1,440원대 후반까지 치솟으며 7개월 만에 가장 높은 수준을 보이고 있습니다.



(영상취재 : 조창현, 영상편집 : 황지영)