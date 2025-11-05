뉴스

공군참모총장, 한국형 전투기 KF-21 시험비행

김태훈 국방전문기자
작성 2025.11.05 13:05 수정 2025.11.05 13:06 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
공군참모총장, 한국형 전투기 KF-21 시험비행
▲ 손석락 공군참모총장

공군은 손석락 공군참모총장이 오늘(5일) 사천기지에서 개발 중인 한국형 전투기 KF-21에 탑승해 시험비행했다고 밝혔습니다.

손 총장은 시험비행조종사 강주훈 소령과 함께 비행 전 항전장비·비행제어·엔진 계통 등 항공기 제반 상태를 점검한 뒤 오전 10시 37분 이륙해 상승·선회·고속비행 등 다양한 기동을 실시한 뒤 11시 38분 착륙했습니다.

손 총장은 비행 중 국내 개발한 첨단 능동위상배열 AESA 레이더의 최대 탐지 거리를 확인했고, 항공기에 탑재된 가상훈련체계를 활용해 미티어 중거리 공대공미사일과 AIM-2000 단거리 공대공미사일 등 가상무장을 직접 운용해 가상적기를 격추했다고 공군은 전했습니다.

손 총장이 KF-21 시험비행에 나선 건 직접 성능을 확인하고 해외 군사외교 현장에서 우수성을 적극적으로 알리기 위한 취지라고 공군은 설명했습니다.

KF-21 '보라매'는 우리가 개발 중인 4.5세대 초음속 전투기로, 2022년 7월 19일 최초비행에 성공했고, 2024년 7월 본격적인 양산에 착수했습니다.

KF-21 개발이 완료되면 우리는 미국·러시아·유럽 등에 이어 8번째로 초음속 전투기 독자 개발 국가가 됩니다.
KF-21

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김태훈 국방전문기자 사진
김태훈 국방전문기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지