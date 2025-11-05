내무실 마약왕?…해군 현역병이 몰래 태국서 마약 밀수

▲ 경찰이 압수한 대마

해군 현역병이 태국에서 몰래 대마를 들여오다 경찰에 적발됐습니다.경찰은 군에 허술한 장병 관리를 개선할 것을 요청했습니다.서울경찰청 마약범죄수사대는 A 상병 등 마약 밀수책 3명을 마약류관리법 위반 등 혐의로 입건했다고 오늘(5일) 밝혔습니다.이들은 올해 4∼5월 태국에서 대마 총 10.2㎏을 인천공항으로 들여온 뒤 국내에 유통한 혐의를 받습니다.A 상병은 3월 가상자산 정보를 공유하는 해외 온라인 플랫폼에서 만난 마약 채널 운영자에게 밀수 제안을 받고 범죄에 가담한 것으로 조사됐습니다.군 영내에서는 휴대전화 1대만 특정 장소에 보관해 지정된 시간에만 쓸 수 있지만, A 상병은 다른 1대를 무단으로 들여와 범행에 사용했습니다.4월 휴가를 나온 A 상병은 지휘관의 허가 없이 몰래 태국으로 출국해 현지 마약상으로부터 샴푸로 위장한 액상 대마를 200ml를 받아 입국했습니다.5월에는 친구를 태국으로 출국시켜 여행 가방에 대마 10㎏를 숨겨 입국하게 하고는 또 다른 공범에게 전달하도록 했습니다.A 상병에 대한 압수수색 등으로 밀수 혐의를 입증한 경찰은 해군 광역수사대에 사건을 이관했고, 이후 A 상병은 구속됐습니다.경찰은 국방부와 해군본부에 영내 휴대전화 관리시스템 강화, 현역 장병 출입국 통제시스템 마련 등 개선 필요 사항을 통보했습니다.경찰은 A 상병 등에게 대마와 필로폰, 케타민 등을 공급받아 온라인플랫폼을 매개로 유통한 판매상 45명과 투약자 28명까지 대거 검거했습니다.총 76명의 마약 사범이 검찰에 넘겨졌으며, 이 중 38명이 구속 송치됐습니다.경찰은 이들에게 대마와 필로폰, 케타민 등 총 3만 6천 명이 투약할 수 있는 분량의 마약류 5.3㎏를 압수하고 범죄수익 1억 3천200만 원을 환수했습니다.태국에 체류 중인 마약상 중 1명도 특정해 인터폴 적색 수배 조치하고 추적 중입니다.경찰은 검거된 마약류 밀수·판매자 48명 중 20∼30대가 14명이며, 10명은 마약 투약 등 관련 전과 없이 금전을 목적으로 범행했다고 설명했습니다.온라인 마약류 거래가 일상화하며 인터넷 활용에 능숙한 젊은 세대 일부가 단순 돈벌이를 위해 상위 공급책으로 활동하고 있다고 경찰은 분석했습니다.(사진=서울경찰청 마약범죄수사대 제공, 연합뉴스)