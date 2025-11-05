"임신기 비타민D 섭취, 미세먼지로 인한 태아 신장손상 완화"

▲ 비타민D

임신기에 비타민D를 섭취하면 미세먼지로 손상된 모체와 태아의 신장을 일부 회복시킬 수 있다는 동물 실험 결과가 나왔습니다.고려대학교 안산병원은 이 병원 소아청소년과 임형은 교수 연구팀이 흰쥐를 이용한 동물 모델 연구를 통해 이 같은 연구 결과를 발표했다고 밝혔습니다.연구팀은 임신한 흰쥐 9마리를 생리식염수 투여군과 미세먼지(PM 2.5) 단독 투여군, 미세먼지와 비타민D 병용 투여군 세 그룹으로 분류했습니다.이후 새끼 쥐의 신장 형성기인 임신 11일째부터 출산 후 21일까지 각 물질을 그룹별로 경구 투여해 산모와 새끼 쥐의 신장을 비교 분석했습니다.그 결과 생리식염수 투여군과 비교했을 때 임신기 미세먼지에 노출된 어미와 새끼 쥐는 모두 사구체 손상과 세뇨관 간질 손상 등을 입은 것으로 나타났습니다.그러나 비타민D 병용 투여군에서는 미세먼지 단독 투여군과 달리 혈류 조절, 염증 조절 기능 등이 회복돼 신장 손상이 덜한 모습이 관찰됐습니다.임 교수는 "이번 연구를 통해 산모의 비타민D 섭취가 미세먼지로 인한 산모와 자손의 신장 손상을 완화할 수 있다는 가능성을 확인했다"며 "모체·태아 건강을 보호하기 위한 영양 중재(영양문제 해결) 연구와 신약 개발에 중요한 단서가 될 것"이라고 설명했습니다.이번 연구 결과는 대한신장학회가 발행하는 국제 학술지인 '신장 연구와 임상실습(Kidney Research and Clinical Practice)' 최근 호에 게재됐으며 학회로부터 2025 우수논문상을 받았습니다.(사진=게티이미지뱅크 제공, 연합뉴스)