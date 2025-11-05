뉴스

[자막뉴스] 11만 전자 며칠 전인데…'코스피 매도 사이드카' 어질어질

정혜경 기자
작성 2025.11.05
코스피가 급락하면서 매도 사이드카가 7개월 만에 발동됐습니다.

한국거래소는 오늘 오전 9시 46분부터 코스피200선물지수 변동으로, 54분 동안 매도 사이드카가 발효됐다고 밝혔습니다.

당시 코스피200선물지수는 전일 종가보다 5.2% 하락한 552.80이었습니다.

거래가 일시 정지되는 사이드카는 코스피200선물 지수가 5% 이상 상승 또는 하락해 1분간 이어지는 경우 발동됩니다.

코스피는 장중 4% 넘게 급락하며 4천선이 무너졌습니다.

코스피는 개장과 동시에 4100선을 내주며 불안하게 출발했는데, 외국인의 매도 물량이 쏟아지면서 낙폭을 키웠습니다.

코스닥도 코스피와 동반 급락했습니다.

이번 폭락은 어젯밤 뉴욕 증시에서부터였습니다.

백악관이 엔비디아의 AI 칩 블랙웰의 중국 판매 불허 방침을 재확인하면서, 엔비디아 주가가 4% 급락했고, 이는 그간 시장을 이끌어오던 AI 관련 기술주 전반의 투매로 이어졌습니다.

이 여파로 국내에서도 AI 랠리를 주도하던 전기 전자 업종이 5.57% 급락하며 지수를 끌어내렸습니다.

대장주 삼성전자와 SK하이닉스도 동반 급락하며 직격탄을 맞았는데, 위험회피 심리가 커지면서 달러 환율도 전날보다 10원 넘게 급등했습니다.

(취재: 정혜경 / 영상편집: 김수영 / 디자인: 육도현 / 제작: 디지털뉴스편집부)
