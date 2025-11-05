장동혁 "이재명 대통령, 있는 죄 없애자고 대통령 된 사람"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 5일 국회에서 열린 제21대 대통령선거 백서 발간 시연회에서 지난 대선의 의미와 백서 발간의 의의를 말하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표가 이재명 대통령을 향해 "있는 죄를 없애자고 대통령이 된 사람"이라고 직격했습니다.장 대표는 오늘(5일) 충청권 예상정책협의회에서 "이재명 정권 무도함에 맞서 싸워야 한다"며 "이재명 대통령이 있는 죄를 없애는 법은 여러 가지가 있다"고 소개했습니다.장 대표는 여당에서 추진하는 대법관 증원, 배임죄 폐지, 재판소원 등이 그 예에 해당한다고 주장했고, 검사의 공소취소도 한 방법일 것이라고 설명했습니다.장 대표는 "재판 받는 것을 쥐도 새도 모르게 없애는 것, 그것이 바로 공소취소"라면서 "가장 확실한 방법일 것"이라고 지적했습니다.이어 "재판 중지는 공소 취소로 가기 위한 시간벌기"라며 "최종 목표는 공소취소이고, 배임죄 폐지는 보험"이라고 주장했습니다.장 대표는 이 대통령을 향해 "있는 죄를 없애자고 대통령이 된 사람"이라면서, "여기저기 찔러보다 안되면 돌고 돌아 공소취소로 돌아올 것"이라고 말했습니다.그러면서 "지금이라도 이재명 다섯 개 재판을 다시 시작해야 한다"고 덧붙였습니다.장 대표는 오늘도 이재명 대통령 관련 재판을 중지한 판사들의 이름을 일일이 호명하며 재판 재개를 압박했습니다.장 대표는 "다섯 개 재판 다 필요없이 공직선거법 재판만 다시 시작해도 재앙을 막을 수 있다"며 "서울고법 이재권 고법부장, 박주영 고법판사, 송미경 고법판사, 그대들이 대한민국을 재앙으로 이끌고 있다"고 직격했습니다.(사진=연합뉴스)