트럼프, 대중 관세 10%p 인하 행정명령 서명…10일부터 시행

▲ 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석

트럼프 미국 대통령이 최근 미중정상회담에서 합의한 대중국 관세 10%p 인하를 오는 10일 시행하기로 했습니다.백악관이 현지시간 4일 공개한 행정명령에 따르면 트럼프 대통령은 중국산 제품에 부과해 온 이른바 '펜타닐 관세'를 종전 20%에서 10%로 낮추는 방안을 10일부터 발효하기로 했습니다.이에 따라 트럼프 행정부의 대중국 관세율은 10일부터 57%에서 47%로 내려갑니다.트럼프 대통령은 올해 1월 취임 후 중국이 합성마약의 일종인 펜타닐의 대미 유입 차단에 협조하지 않는다는 이유로 20%의 이른바 '펜타닐 관세'를 중국산 수입품에 부과했습니다.하지만 트럼프 대통령은 지난달 30일 부산에서 열린 시진핑 중국 국가주석과의 회담 후 중국이 미국으로 유입되는 펜타닐 전구물질 등을 차단하기 위해 협력하기로 했으며 이에 미국은 중국에 대해 적용해 온 이른바 '펜타닐 관세'를 종전 20%에서 10%로 낮춘다고 말했습니다.아울러 미중이 지난 4월 서로 100% 넘게 부과하던 초고율 관세 공방의 '휴전'을 1년 연장하는 방안도 10일부터 발효된다고 행정명령은 밝혔습니다.미국은 중국 상품에 부과한 추가 관세 125% 중 91%는 취소하고 24%는 90일간 유예하기로 지난 5월 제네바에서 열린 미중 고위급 회담에서 중국과 합의했습니다.양측은 지난 8월 그 유예를 90일 더 연장한 데 이어 미중정상회담 때 1년 추가로 연장하기로 했습니다.