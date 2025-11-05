인도서 열차끼리 추돌 사고…기관사 포함 8명 사망·20명 부상

▲ 인도 빌라스푸르 열차 추돌 사고 현장

인도에서 여객열차가 화물열차를 추돌해 기관사 등 8명이 숨지고 20명이 다쳤습니다.현지시간 4일 인도 중부 차티스가르주 빌라스푸르 인근 선로에서 여객열차가 멈춰있던 화물열차를 뒤에서 들이받았습니다.사망자 중에는 여객열차 기관사도 포함됐으며 여성 부기관사도 중상을 입어 병원으로 옮겨졌습니다.현지 당국자는 여객열차가 화물열차를 추돌한 뒤 여객열차의 객차 한 칸이 화물열차 위로 올라갔다고 당시 상황을 설명했습니다.현지 구조대는 크레인을 이용해 여객열차의 파손된 객차를 끌어내렸으며 절단기로 분해 작업을 했습니다.빌라스푸르 정부 관계자는 찌그러진 객차 안에 갇힌 승객 2∼3명이 추가로 사망한 것으로 추정된다고 말했습니다.철도 운영사인 인도철도는 성명을 내고 구조 작업을 위해 모든 자원을 동원했다며 사고 원인 조사를 시작했고 사상자 가족에게 재정 지원도 하겠다고 밝혔습니다.인도에서는 하루에 1천200만 명가량이 1만 4천여 편의 열차를 이용하는 것으로 알려졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)