백승호, 2경기 연속 결승골…버밍엄은 4대 0 대승

▲ 버밍엄 시티의 백승호

잉글랜드 프로축구 챔피언십(2부) 그라운드를 누비는 미드필더 백승호(버밍엄 시티)가 국가대표팀 합류를 앞두고 2경기 연속 결승 골을 터트리며 포효했습니다.백승호는 오늘(5일) 영국 버밍엄 세인트앤드루스 경기장에서 열린 밀월과의 2025-2026시즌 잉글랜드 챔피언십 14라운드 홈경기에 선발 출전해 풀타임을 뛰면서 전반 28분 선제 결승 골을 넣었습니다.패트릭 로버츠가 오른쪽 측면에서 크로스를 올리자 백승호가 페널티지역 안 왼쪽에서 이어받아 왼발로 낮게 깔아 차 밀월 골문 오른쪽 구석에 꽂았습니다.백승호가 올 시즌 리그 14경기(선발 13경기)에 모두 출전해 기록한 3호 골입니다.아울러 지난 2일 양민혁의 소속팀 포츠머스와의 13라운드 홈경기(4대 0 승)에 이은 2경기 연속 골입니다.포츠머스전 선제 결승 골도 백승호 몫이었습니다.버밍엄은 밀월을 상대로도 백승호의 득점으로 기선 제압에 성공한 뒤 전반 45분 데머레이 그레이, 후반 4분 알렉스 코크레인, 후반 21분 제이 스탠스필드의 추가 골을 묶어 2경기 연속 4대 0으로 완승했습니다.기분 좋은 2연승을 거둔 버밍엄은 승점 21(6승 3무 5패)을 쌓아 리그 24개 팀 중 9위로 올라섰습니다.한편, 백승호는 오는 9일 미들즈브러와 리그 원정경기를 치른 뒤 14일 볼리비아(대전)에 이어 18일 가나(서울)와 친선경기를 갖는 국가대표팀에 합류할 예정입니다.(사진=AP, 연합뉴스)