백승호, 2경기 연속 결승골…버밍엄은 4대 0 대승

▲ 버밍엄 시티의 백승호
잉글랜드 프로축구 챔피언십(2부) 그라운드를 누비는 미드필더 백승호(버밍엄 시티)가 국가대표팀 합류를 앞두고 2경기 연속 결승 골을 터트리며 포효했습니다.
백승호는 오늘(5일) 영국 버밍엄 세인트앤드루스 경기장에서 열린 밀월과의 2025-2026시즌 잉글랜드 챔피언십 14라운드 홈경기에 선발 출전해 풀타임을 뛰면서 전반 28분 선제 결승 골을 넣었습니다.
패트릭 로버츠가 오른쪽 측면에서 크로스를 올리자 백승호가 페널티지역 안 왼쪽에서 이어받아 왼발로 낮게 깔아 차 밀월 골문 오른쪽 구석에 꽂았습니다.
백승호가 올 시즌 리그 14경기(선발 13경기)에 모두 출전해 기록한 3호 골입니다.
아울러 지난 2일 양민혁의 소속팀 포츠머스와의 13라운드 홈경기(4대 0 승)에 이은 2경기 연속 골입니다.
포츠머스전 선제 결승 골도 백승호 몫이었습니다.
버밍엄은 밀월을 상대로도 백승호의 득점으로 기선 제압에 성공한 뒤 전반 45분 데머레이 그레이, 후반 4분 알렉스 코크레인, 후반 21분 제이 스탠스필드의 추가 골을 묶어 2경기 연속 4대 0으로 완승했습니다.
기분 좋은 2연승을 거둔 버밍엄은 승점 21(6승 3무 5패)을 쌓아 리그 24개 팀 중 9위로 올라섰습니다.
한편, 백승호는 오는 9일 미들즈브러와 리그 원정경기를 치른 뒤 14일 볼리비아(대전)에 이어 18일 가나(서울)와 친선경기를 갖는 국가대표팀에 합류할 예정입니다.
(사진=AP, 연합뉴스)