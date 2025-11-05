"세 번째 운행 시작합니다"…'모범택시3' 이제훈→김의성 메인 포스터 공개

답답한 가슴을 뚫어줄 오리지널 케이퍼 드라마 '모범택시3'의 메인 포스터가 공개됐다.



오는 21일(금) 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '모범택시3'(극본 오상호/연출 강보승)는 동명의 웹툰을 원작으로 한 시리즈물로, 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다. 전 시즌이 2023년 이후 방영된 국내 지상파 및 케이블 드라마 전체 시청률 5위(21%)를 기록하며 한국형 시즌제 드라마의 성공 사례로 우뚝 선 만큼, 확신의 메가IP '모범택시'의 귀환에 기대감이 고조되고 있다.



이 가운데 5일 '모범택시3' 측이 '무지개 5인방' 이제훈(김도기 역), 김의성(장대표 역), 표예진(고은 역), 장혁진(최주임 역), 배유람(박주임 역)의 화려한 귀환을 알리는 메인 포스터를 공개했다.



공개된 포스터는 무려 2년 만의 재운행을 알리는 극중 이제훈의 애마, '5283 모범택시'의 강렬한 존재감을 담아내 시선을 사로잡는다. 지하 차고 엘리베이터 위에서 출동을 기다리는 5283 모범택시의 불빛이 반가움과 설렘을 동시에 불러일으킨다.



이와 함께, 불이 켜진 지하 아지트 안에서 출격 준비를 마친 '무지개 5인방' 이제훈, 김의성, 표예진, 장혁진, 배유람의 모습도 포착됐다. 여전히 히어로를 필요로 하는 답답한 현실 속, 변함없는 모습으로 지하 정비소에 집결한 '무지개 5인방'의 모습이 든든한 우리 편의 귀환을 알린다. 특히 불빛을 등진 다크 히어로들이 뿜어내는 강렬한 아우라가 보는 이의 심장을 뜨겁게 달구며, 대망의 세 번째 운행에 기대감을 상승시킨다.



그런가 하면 '모범택시3'는 더욱 견고해진 캐릭터 플레이와 팀 케미, 탄탄한 세계관을 기반으로, 앞선 시즌들보다 한층 확장된 스케일과 완성도 높은 영상미를 선사할 예정이다. 또한 피부에 와닿는 의뢰인들의 사연과 더욱 악독해진 빌런들의 등장이 '무지개 운수'의 복수 대행 서비스를 한층 짜릿하게 만들 전망이다. 이에 비로소 시동을 건 '모범택시3'의 첫 방송에 관심이 치솟는다.



한편, 2025년 과학기술정보통신부와 한국방송통신전파진흥원(KCA) 제작 지원작으로 선정된 SBS 새 금토드라마 '모범택시3'는 현재 방영 중인 '우주메리미' 후속으로 오는 21일(금) 밤 9시 50분에 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)