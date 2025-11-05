뉴스

이 대통령 몸살 증세…오늘 일정 취소하고 휴식

강민우 기자
작성 2025.11.05 10:00 수정 2025.11.05 10:12 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
이 대통령 몸살 증세…오늘 일정 취소하고 휴식
▲ 4일 시정연설을 하고 있는 이재명 대통령
 
이재명 대통령이 몸살 증세 탓에 오늘(5일), 공개일정에 나서지 않고 휴식을 취하기로 했습니다.

당초 이 대통령은 소방 공무원들을 대통령실로 초청해 오찬을 할 예정이었습니다.

소방의 날(11월 9일)을 앞두고 국민의 생명을 지키기 위해 헌신하는 소방관을 격려하는 취지로 열리는 일정이었는데, 이 대통령 대신 강훈식 대통령비서실장이 참석하게 됐습니다.

앞서 이 대통령은 지난주 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 참석 차 말레이시아 쿠알라룸푸르를 방문하고, 경주에서 열린 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의를 비롯해 각국 정상들과의 회담을 가졌습니다.

APEC 폐막 이후에도 싱가포르 정상과의 회담을 가졌고, 어제는 국회 시정연설과 국무회의, 피트 헤그세스 미 국방장관 접견 등 별다른 휴식 없이 숨 가쁜 일정을 소화해왔습니다.

이 대통령은 앞서 어제(4일) 오후 국무회의에서도 "감기몸살에 걸려 목소리가 좀 이상한 것, 이해 부탁드린다"라고 말하기도 했습니다.

국회에서 열린 내년도 예산안 시정연설에서도 목소리가 갈라지는 모습을 보였습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지