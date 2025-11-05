뉴스

트럼프, NASA 국장 후보로 머스크 측근 아이작먼 다시 지명

남승모 기자
작성 2025.11.05 09:40 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
트럼프, NASA 국장 후보로 머스크 측근 아이작먼 다시 지명
▲ NASA 국장 후보 지명자 재러드 아이작먼

트럼프 미국 대통령이 현지시간 4일 미 항공우주국, NASA 국장 후보자로 일론 머스크 테슬라 최고경영자의 측근인 억만장자 재러드 아이작먼을 다시 지명했습니다.

트럼프 대통령은 지난해 12월 초 아이작먼을 처음 NASA 국장 후보자로 지명했다가 지난 5월 말 지명을 철회했는데, 다시 5개월여 만에 그를 NASA 수장 후보로 지명한 것입니다.

트럼프 대통령은 SNS에 탁월한 기업가이자 자선가, 파일럿이자 우주비행사인 재러드 아이작먼을 NASA 국장으로 지명하게 돼 기쁘다고 밝혔습니다.

이어 재러드의 우주에 대한 열정과 우주비행사 경험, 새로운 우주 경제를 발전시키려는 헌신은 NASA를 대담한 새 시대로 이끌기에 이상적으로 적합하다고 말했습니다.

아이작먼이 NASA 국장 자리에 오르려면 의회 인준을 받아야 합니다.

앞서 아이작먼은 작년 12월 초 NASA 국장 후보자로 지명된 뒤 무난히 상원 인준표결을 통과할 걸로 예상됐지만 5월 말 트럼프 대통령이 돌연 아이작먼에 대한 지명을 철회하면서 절차가 중단된 바 있습니다.

트럼프 대통령은 지명 철회 이유를 밝히지 않았지만, 당시 머스크가 트럼프 대통령의 감세 법안을 공개 비판하면서 양측 갈등이 고조된 상황이 영향을 준 것으로 해석됐습니다.

아이작먼이 NASA 국장 자리에 오르면 머스크의 스페이스X에 이전보다 유리한 환경이 조성될 것으로 업계에서는 전망하고 있습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
남승모 기자 사진
남승모 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지