코스피, 미 기술주 삭풍에 장초반 급락해 4,000선 붕괴

▲ 5일 서울 을지로 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다.

코스피가 오늘(5일) 미국 기술주 급락에 덩달아 휘청이며 장 초반 4,000선을 내줬습니다.오늘 오전 9시 23분 기준 코스피는 전장보다 154.20포인트(3.74%) 내린 3,967.54입니다.지수는 전장보다 66.27포인트(1.61%) 내린 4,055.47로 출발해 낙폭을 키우고 있습니다.지수는 지난달 27일 장중 사상 처음 4,000선을 돌파한 지 7거래일 만에 3,900대로 밀려났습니다.서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 5.6원 오른 1,443.5원에 거래를 시작했습니다.한때 1,446.3원까지 올라 7개월 만에 가장 높은 수준을 나타내기도 했습니다.유가증권시장에서 외국인이 4천543억 원 순매도하며 전날에 이어 '팔자'를 나타내고 있습니다.전날 외국인은 유가증권시장에서 2조 2천280억 원어치 순매도해 4년 3개월 만에 가장 많이 순매도한 바 있습니다.개인과 기관은 각각 1천682억 원, 3천261억 원 매수 우위를 보이고 있습니다.외국인은 코스피200선물시장에서도 49억 원 순매도 중입니다.간밤 뉴욕증시는 기술주를 중심으로 고점 부담이 가중되며 차익 매물이 출회, 3대 지수가 일제히 하락했습니다.특히 나스닥지수가 2.04% 급락해 낙폭이 두드러졌습니다.미국 백악관이 엔비디아의 최첨단 인공지능(AI) 칩 '블랙웰'을 중국에 수출할 수 없다고 거듭 확인하면서 엔비디아 주가가 4% 가까이 급락했습니다.테슬라 역시 1조 달러 규모의 일론 머스크 CEO(최고경영자) 보상안을 주요 주주인 노르웨이 국부펀드가 거절했다는 소식에 불확실성이 커지며 주가가 5% 하락했습니다.간밤 골드만삭스의 데이비드 솔로몬 최고경영자(CEO)는 "향후 12~24개월 사이에 주식시장이 10~20% 하락할 가능성이 있을 것"이라며 매도세를 더욱 자극했습니다.이에 국내 증시도 대형 반도체주를 중심으로 외국인의 매물이 출회되며 하방 압력을 받고 있습니다.원/달러 환율이 급등한 점도 외국인의 투자 심리를 위축시키는 모습입니다.한지영 키움증권 연구원은 "단기적으로 매크로(거시경제) 불확실성과 미국 인공지능(AI) 관련주 변동성이 맞물리면서 그간 상승폭이 컸던 반도체 중심의 외국인 순매도가 추가로 나타날 수 있다"고 설명했습니다.시가총액 상위 종목 중 삼성전자(-4.77%)가 급락해 10만 원 선을 내줬으며 SK하이닉스(-5.63%)도 55만 원대로 밀려났습니다.아울러 테슬라 급락에 LG에너지솔루션(-2.43%), 삼성SDI(-7.41%), POSCO홀딩스(-3.84%) 등 이차전지주도 줄줄이 하락 중입니다.현대차(-3.80%), 기아(-2.19%), 두산에너빌리티(-7.49%), 한화에어로스페이스(-3.96%) 등도 약세입니다.반면 셀트리온(0.85%), 삼성화재(0.67%), 메리츠금융지주(0.53%) 등은 상승 중입니다.업종별로 보면 전기전자(-4.76%), 건설(-3.98%), 운송장비(-3.96%) 등이 내리고 있으며 통신(0.69%), 제약(0.17%) 등은 상승 중입니다.같은 시각 코스닥지수도 전장보다 34.76포인트(3.75%) 하락한 891.81입니다.코스닥시장에서 외국인과 기관이 각각 1천773억 원, 60억 원 순매도하고 있으며 개인은 1천859억 원 매수 우위를 보이고 있습니다.(사진=연합뉴스)