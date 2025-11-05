쿠팡 3분기 영업이익 52%↑ 2천억 원대…매출 12조 8천억 원 '최대'

▲ 쿠팡 배송 차량

쿠팡이 올해 3개 분기 연속 2천억 원대 영업이익을 거뒀습니다.3분기 매출은 작년 동기보다 20% 성장한 12조 8천억 원대로 분기 기준 최대를 기록했습니다.미국 뉴욕증시 상장사인 쿠팡Inc는 3분기 영업이익이 2천245억 원(1억 6천200만 달러·분기 평균 환율 1386.16원 기준)으로 지난해 같은 기간보다 51.5% 증가했다고 오늘(5일) 공시했습니다.이는 지난 1분기(2천237억 원)와 비슷하고 2분기(2천93억 원)보다 소폭 증가한 수준입니다.사상 최대 기록인 지난해 4분기(4천353억 원)보다는 적습니다.3분기 영업이익률은 1.7%로, 작년 3분기(1.38%)보다 개선됐으나 올해 1분기(1.9%)보다 낮고 2분기(1.7%)와 같습니다.매출은 20% 늘어난 12조 8천455억 원(92억 6천700만 달러)으로 분기 기준 최대입니다.매출은 지난 1분기와 2분기 각각 21%, 19% 증가율을 거두고서 3분기에도 성장세를 이어갔습니다.당기순이익은 1천316억 원(9천500만 달러)으로 51% 증가했습니다.사업 부문별로 보면 핵심사업인 프로덕트 커머스(로켓배송·로켓프레시·마켓플레이스·로켓그로스) 매출이 11조 615억 원(79억 8천만 달러)으로 지난해 같은 기간보다 18% 늘었습니다.쿠팡에서 한 번이라도 제품을 구매한 고객 수를 뜻하는 '활성 고객 수'는 2천470만 명으로 1년 전보다 10% 늘었습니다.프로덕트 커머스 부문 고객 1인당 매출은 44만 7천730원(323달러)으로 7% 증가했습니다.대만·파페치·쿠팡이츠 등 성장사업 부문 매출은 1조 7천839억 원(12억 8천700만 달러)으로 작년 동기보다 31% 성장했습니다.김범석 의장은 이날 콘퍼런스콜에서 실적과 관련해 "한국은 여전히 상당한 성장 잠재력을 지닌 견고한 시장으로, 개척 여지가 많은 성장 기회를 보유하고 있다는 확신을 다시 한번 입증했다"고 말했습니다.김 의장은 앞으로 로켓배송과 마켓플레이스에서 더 많은 상품을 선보이고, 물류 분야에서 자동화 기술을 빠르게 확대하겠다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)