'출구 못 찾는' 미 연방정부 셧다운…5일부로 '역대 최장' 36일

▲ 예산안 돌파구 못 찾는 미 의회

현지시간 5일로 36일째를 맞는 미국 연방정부 일시 업무중지, 셧다운 사태가 역대 최장 기록을 세울 전망입니다.이번 셧다운은 '오바마 케어' 보조금 지급 연장을 둘러싼 공화·민주당의 이견으로 임시예산안 처리가 불발되면서 지난달 1일 시작됐습니다.현지시간 4일 연방 상원에서는 공화당의 임시예산안에 대한 14번째 표결이 이뤄졌지만 찬성 54대 반대 44로 또다시 부결됐습니다.민주당이 반대 입장을 유지하면서 공화당은 법안 통과에 필요한 60표를 확보하는 데 실패했습니다.민주당은 공화당이 오바마 케어 보조금 지급 연장에 동의해야 임시예산안을 처리할 수 있다고 주장하지만, 공화당은 일단 정부를 정상 가동한 다음 논의하자는 입장입니다.민주당의 척 슈머 상원 원내대표는 오바마 케어 보조금 지급이 연장되지 않으면서 이를 이용하는 국민의 부담액이 114% 늘어나고 400만 명은 건강보험 혜택을 완전히 잃게 된다며 트럼프 대통령과 공화당을 압박했습니다.공화당 소속 마이크 존슨 하원의장은 민주당이 급여를 받지 못하고 있는 성실한 미국인들의 고통보다 급진 좌파 지지층의 반발을 두려워하고 있다고 반박했습니다.트럼프 대통령은 우리가 의사진행 방해인 필리버스터를 끝내지 않는다면 민주당이 중간선거도, 다음 대선도 이길 가능성이 훨씬 커진다며 공화당에 이른바 핵옵션으로 셧다운을 끝내라고 촉구했습니다.