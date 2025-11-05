제27회 전주국제영화제 한국영화 출품 공모 시작…4개 부문 접수

이미지 확대하기

전주국제영화제(공동 집행위원장 민성욱·정준호)는 제27회 전주국제영화제 한국영화 출품 공모를 2025년 11월 5일(수)부터 시작한다.출품 부문은 경쟁 부문인 △한국경쟁 △한국단편경쟁과 △비경쟁 부문, 그리고 전북 지역을 대상으로 하는 △지역영화 부문 총 4가지다.공모 일정은 단편영화의 경우 2025년 11월 5일(수)부터 2026년 1월 5일(월) 17시까지, 장편영화는 2025년 11월 5일(수)부터 2026년 1월 19일(월) 17시까지로 출품 부문에 따라 마감일이 다르다. 상영시간을 기준으로 40분 미만은 단편, 40분 이상은 장편으로 구분하며 보다 원활한 접수와 심도 있는 심사를 위해 올해는 지난해보다 약 10일 빠르게 공모가 마감된다.출품 자격은 2025년 1월 이후 제작된 영화로, 국내 상영 전적이 없는 코리안 프리미어(국내 최초 상영) 또는 그 이상의 프리미어 조건을 갖춘 작품이다. 한국경쟁 부문은 감독의 첫 번째 또는 두 번째 장편 연출작만 출품할 수 있으며, 한국단편경쟁·비경쟁·지역공모는 연출작 수 제한이 없다.지역공모 부문은 전주 또는 전북특별자치도에서 활동하는 지역 영화인들의 작품을 대상으로 하며, 지역 영화문화의 활성화와 지역 창작자 발굴을 목적으로 한다. 접수된 작품 중 일부는 경쟁 부문인 '한국경쟁', '한국단편경쟁' 또는 비경쟁 부문인 '코리안시네마'에 선정되어 초청될 수 있다.출품은 장르 구분 없이 전주국제영화제 출품 사이트(entry.jeonjufest.kr)를 통한 온라인 신청만 가능하다. 선정작은 2026년 3월 전주국제영화제 공식 홈페이지를 통해 발표할 예정이다. 한국영화 출품 관련 문의는 한국영화팀(submission@jeonjufest.kr)으로 하면 된다.제27회 전주국제영화제는 2026년 4월 29일(수)부터 5월 8일(금)까지 10일간 전주시 일대에서 열린다. 지난 제26회 전주국제영화제는 57개국 224편을 상영했으며, 이 중 국내 작품은 장편 42편, 단편 56편 등 총 98편이었다. 전주국제영화제는 매년 한국 독립영화의 신진 감독과 기성 감독들의 작품을 고루 선보이며, 한국영화의 흐름을 이끌어가고 있다.전주국제영화제를 통해 선보인 작품들은 국내외 유수 영화제에서의 수상과 초청 등 주목받고 있다. 특히 전주국제영화제는 상영작들의 해외 진출을 지원하기 위해 올해 하반기 밴쿠버국제영화제, 헝가리한국영화제, 싱가포르한국영화제, 베를린한국독립영화제 등에 상영을 지원하고 현지 관객들과 감독들이 만날 수 있는 자리를 마련했다. 또한 전주국제영화제 선정작인 '3670'부터 '생명의 은인', '만남의 집', '양양', '수학영재 영주', '꽃놀이 간다'까지 개봉 소식이 이어지며 활발한 행보를 보여주고 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)