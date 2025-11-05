뉴스

네이버 3분기 매출 3조 1천억 원…영업이익 역대 최대

이태권 기자
작성 2025.11.05
▲ 네이버 성남 사옥

네이버는 3분기 매출 3조 1천381억 원, 영업이익 5천706억 원을 잠정 달성했다고 오늘(5일) 공시했습니다.

지난해 같은 기간과 비교해 각각 15.6%, 8.6% 성장한 수칩니다.

당기순이익은 작년 동기 대비 38.6% 증가한 7천347억 원이었고, 연결 영업이익은 8.6% 늘어난 5천706억 원으로 역대 최대를 기록했습니다.

사업 부문별 매출은 ▲ 서치플랫폼 1조 602억 원 ▲ 커머스 9천855억 원 ▲ 핀테크 4천331억 원 ▲ 콘텐츠 5천93억 원 ▲ 엔터프라이즈 1천500억 원 등으로 집계됐습니다.

회사 측은 특히 서비스와 인공지능(AI)을 접목해 온 '온서비스 AI' 전략이 실질적 효과를 거두며 호실적으로 이어진 것이라고 평가했습니다.

네이버는 그간 자체 개발한 하이파클로바X를 검색 서비스를 비롯해 쇼핑 등 주요 서비스에 순차적으로 접목해 영역을 확장하고 있습니다.

서치플랫폼은 AI를 활용한 애드부스트 광고 효율 증대 등에 힘입어 동기 대비 6.3% 매출 상승을 이어갔다고 회사 측은 전했습니다.

네이버 플랫폼 전체 광고는 작년 동기 대비 10.5%, 전 분기 대비 3.5% 성장했습니다.

커머스는 별도앱으로 출시한 네이버플러스 스토어의 멤버십 강화 등에 힘입어 작년 동기 대비 35.9%의 큰 폭 매출 상승을 이어갔습니다.

스마트스토어 거래액은 지난해 같은 기간과 비교해 12.3% 늘었다, 네이버페이 등 핀테크 분야 매출도 작년 동기 대비 12.5% 늘었고, 콘텐츠 역시 10.0%의 견조한 성장을 이어갔습니다.

최수연 대표는 "온서비스 AI의 방향성 아래 서비스와 사업 전반의 AI 기반 고도화에 집중한 결과, 비즈니스 기회 확대 및 수익 창출로 이어지는 성장을 확인할 수 있었다"며 "더 넓은 분야로 AI 접목을 확대하며 핵심 경쟁력을 제고하는 동시에 글로벌 확장을 위한 미래 성장 동력 발굴에 힘쓰겠다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
