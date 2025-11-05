10월 말 외환보유액 4천288억 달러로 68억 달러↑…5개월 연속 증가

지난달 말 외환보유액이 운용수익 증가 등에 힘입어 한 달 전보다 68억 달러 증가했습니다.



한국은행은 10월 말 기준 우리나라 외환보유액이 4천288억 2천만 달러로, 8월 말보다 68억 달러 증가했다고 오늘(5일) 밝혔습니다.



지난 5월 말(4천46억 달러) 약 5년 만에 최소로 줄었다가 이후 5개월째 증가셉니다.



한은 관계자는 "운용수익이 증가했고, 외화 외국환평형기금채권(외평채)을 신규 발행했다"고 증가 배경을 설명했습니다.



자산별로 보면, 국채, 회사채 등 유가증권이 3천779억 6천만 달러로 4억 6천만 달러 줄었습니다.



국제통화기금(IMF) 특별인출권(SDR)도 157억 1천만 달러로 7천만 달러 감소했습니다.



대신 예치금이 259억 4천만 달러로 74억 달러 늘어 이를 상쇄했습니다.



금은 시세를 반영하지 않고 매입 당시 가격으로 표시하기 때문에 전월과 같은 47억 9천만 달러를 유지했습니다.



한국의 외환보유액은 9월 말 기준(4천220억 달러)으로 세계 9위 수준입니다.



중국이 3조 3천387억 달러로 가장 많았고, 일본(1조 3천413억 달러), 스위스(1조 545억 달러), 러시아(7천133억 달러), 인도(7천1억 달러), 타이완(6천29억 달러), 독일(5천110억 달러), 사우디아라비아(4천505억 달러)가 뒤를 이었습니다.



10위는 홍콩(4천191억 달러)이었습니다.