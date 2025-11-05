원달러 환율, 1440원대 중반으로 올라서…7개월 만에 최고

▲ 5일 서울 을지로 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율, 코스닥 지수가 표시되고 있다.

원/달러 환율은 오늘(5일) 위험회피 심리 고조 속에 장 초반 1,440원대 중반으로 올라섰습니다.이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 오전 9시 7분 현재 전일 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)보다 8.0원 오른 1,445.9원입니다.환율은 전장보다 5.6원 높은 1,443.5원으로 출발한 뒤 장 초반 1,446.3원까지 상승했습니다.장 중 고가 기준으로 지난 4월 11일(1,457.2원) 이후 약 7개월 만에 가장 높은 수준입니다.최근 미국 연방준비제도(Fed·연준) 금리 경로 불확실성이 확대된 가운데 위험회피 심리까지 확산하면서 달러는 강세를 나타냈습니다.주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 전일보다 0.41% 오른 100.221 수준입니다.뉴욕증시는 간밤 인공지능(AI) 관련 업종 고평가 우려에 하락했습니다.다우존스30 산업평균지수는 전장보다 251.44포인트(0.53%) 내린 47,085.24에 거래를 마쳤습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 80.42포인트(1.17%) 떨어진 6,771.55에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 486.09포인트(2.04%) 물러난 23,348.64에 각각 마감했습니다.코스피도 장 초반 3% 넘게 급락하며 4,000선 아래로 밀려났습니다.이민혁 KB국민은행 이코노미스트는 "외국인 자금 유출입 변동성이 커지면 원화에 부정적 영향이 있겠지만 당국 개입 경계감에 1,440원 위에서는 무거운 흐름을 보일 것"이라고 예상했습니다.같은 시각 원/엔 재정환율은 100엔당 940.71원으로, 전일 오후 3시 30분 기준가인 936.38원보다 4.33원 상승했습니다.엔/달러 환율은 0.12% 오른 153.730엔입니다.(사진=연합뉴스)